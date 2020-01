Impasse de la police : Candiac rejette la nouvelle entente proposée

La décision quant au renouvellement de l’entente liant les sept Villes à la Régie intermunicipale de police Roussillon se fera encore attendre. Candiac rejette la recommandation du comité aviseur chargé de trouver une solution à l’impasse qui perdure.

En séance du conseil municipal le 20 janvier, la Ville a adopté une résolution pour s’opposer au projet de nouvelle entente du comité aviseur afin de maintenir la Régie. Selon nos informations, les Municipalités doivent s’entendre d’ici la mi-février.

Candiac a réitéré qu’elle souhaite garder la méthode de calcul des quotes-parts respectives tel qu’établi selon l’entente de 10 ans échue le 30 décembre 2018. Elle veut également que les Villes soient desservies par des services à la carte et que les particularités de chacun des territoires soient reconnues, a expliqué le maire Normand Dyotte.

«Le rapport du comité aviseur présenté le 11 décembre aux sept villes ne reflète pas les demandes de Candiac», a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la Municipalité questionne notamment le critère retenu par le comité aviseur de la richesse foncière uniformisée dans la nouvelle entente présentée, «ce critère n’ayant aucun lien pertinent avec les coûts liés aux interventions en matière de sécurité civile», aux yeux de Candiac.

Selon un scénario présenté lors d’une conférence de presse en mai 2019, si l’entente était basée à 100% sur ce critère, la Ville de Candiac subirait une augmentation de 1,3 M$ de sa quote-part qui s’élèverait à 5,8 M$ au total.

«Alternatives»

Candiac laisse savoir qu’elle lui communiquera «des alternatives envisageables et financièrement plus avantageuses tout en maintenant des services de sécurité civile de niveau 2 pour sa population», et ce, dans les plus brefs délais.

Questionné sur ces dites «alternatives», M. Dyotte a indiqué qu’elles seraient seulement présentées au comité aviseur.

«Le dépôt du rapport a été fait, nous en avons tous pris connaissance lors d’une réunion du conseil d’administration de la Régie et nous avions une réponse à donner. Voici la nôtre», a-t-il précisé.

Il n’a pas confirmé si les Villes s’étaient consultées avant de remettre leur réponse respective. De son côté, Saint-Constant a inscrit le sujet à l’ordre du jour de sa séance du conseil municipal ce 21 janvier.

D’autre part, Candiac a adopté la quote-part actuelle pour la Régie intermunicipale de police Roussillon pour l’année 2020, d’un montant de 4,6 M$.

