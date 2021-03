Importante faille sur iPhone, iPad, iPod, Mac et Watch: Apple déploie une mise à jour

Apple déploie une mise à jour pour l’ensemble de ses appareils que ce soit l’iPhone, l’iPad, l’iPod Touch, l’Apple Watch ou son ordinateur Mac. Le problème réside dans le WebKit où un pirate informatique pourrait exploiter la faille pour prendre contrôle à distance de notre appareil.

Ce sont des chercheurs de chez Google (Clément Lecigne) et Microsoft (Alison Huffman) qui ont signalé à Apple la faille dans le WebKit. La faille a été baptisée CVE-2021-1844.

Qu’est-ce que le WebKit? Grosso modo, c’est une bibliothèque Open Source qui permet à des développeurs d’intégrer un moteur de rendu de pages web dans leurs logiciels.

Ce dernier est notamment utilisé sur le navigateur Safari et dans l’application Mail.

Essentiellement, cette faille du WebKit peut permettre à un pirate informatique de prendre contrôle à distance de notre appareil Apple à partir d’un site web corrompu.

Quels appareils Apple ont droit à la mise à jour de sécurité

Apple a publié un court communiqué d’alerte concernant cette faille et nous invite fortement à mettre à jour nos appareils le plus rapidement possible.

Il s’agit de la mise à jour 14.4.1 Cette mise à jour est disponible sur:

Les iPhone 6S et supérieur

Les iPad Air 2 et supérieur

iPad Mini 4 et supérieur

iPod Touch 7 e génération et supérieur

génération et supérieur Apple Watch Series 3 et supérieur

Pour les détenteurs d’un ordinateur Mac, c’est une mise à jour de Safari qu’il faut faire selon un autre communiqué d’Apple. Il s’agit de la mise à jour 14.0.3.

Celle-ci est disponible sur les systèmes macOS Mojave et macOS Catalina.

Comment faire la mise à jour de sécurité d’Apple

Pour faire la mise à jour sur son iPhone, iPad, ou iPod touch, il faut:

Ouvrir dans l’application: Réglages Aller dans l’onglet: Général Sélectionner l’option: Mise à jour logicielle

Pour mettre son Apple Watch à jour, il faut :

Ouvrir l’application Watch Aller dans l’onglet: Ma montre Sélectionner l’onglet: Général Choisir l’option: Mise à jour logicielle

Pour mettre à jour Safari sur son Mac, il faut: