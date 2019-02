Inauguration de l’aréna à La Prairie en images

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Ville de La Prairie a inauguré officiellement son aréna le 23 février. Après la cérémonie d’ouverture et la traditionnelle coupe de ruban, plusieurs activités et performances de patinage artistique, une partie de hockey entre La bande à Jap’s et des célébrités s’est jouée sur la glace.

Plus de détails à venir.