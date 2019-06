Inauguration officielle du pont Samuel-De Champlain

Après quatre ans de travaux, le pont Samuel-De Champlain a été officiellement inauguré ce matin, en présence du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités du Canada François-Philippe Champagne, du ministre des Transports du Québec François Bonnardel ainsi que des mairesses de Montréal et de Brossard Valérie Plante et Doreen Assaad.

Cet événement historique coïncide 57 ans jour pour jour avec l’inauguration du pont Champlain, le 28 juin 1962.

La construction du pont de 3,4 kilomètres, qui surplombe le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et de Brossard, a pris un peu plus de quatre ans et a nécessité les efforts de plus de 2000 travailleurs, dont plus de 1600 au plus fort du processus de construction.

«C’est une journée historique pour la grande région de Montréal, le Québec et le Canada, alors qu’après quatre ans de travaux titanesques, nous soulignons l’ouverture du magnifique pont Samuel-De Champlain, a mentionné François-Philippe Champagne. Ce pont constitue un maillon essentiel du réseau de transport moderne et efficace de la région métropolitaine de Montréal qui répondra aux divers besoins de mobilité actuels et futurs de ses utilisateurs. Au cœur des célébrations d’aujourd’hui, il y a les travailleurs qui ont consacré des millions d’heures à la construction de cet incroyable ouvrage. Le pont sera un legs pour cette génération et celles des 125 prochaines années. Les travailleurs sont sans contredit les héros de ce projet!»

Le ministre Champagne à également profiter de cette occasion pour dévoiler un buste de Samuel de Champlain. La sculpture, offerte par Power Corporation pour souligner l’inauguration du pont, sera prochainement installée de façon permanente sur la nouvelle structure.

Il a également été dévoilé que le nouveau pont sera accessible 12 mois par année aux piétons et aux cyclistes. Il s’agit du premier lien cycliste du genre dans la grande région métropolitaine.

Mentionnons qu’à partir de 22h, ce soir, le pont Champlain sera définitivement fermé à la circulation en direction de la Rive-Sud. Il ne reste donc que quelques heures aux automobilistes qui désirent emprunter la structure pour une dernière fois.