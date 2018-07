Incendie à Mercier : un couple sauvé par le propriétaire du restaurant

Crédit photo : Le Soleil - Michel Thibault

Un couple dans la vingtaine habitant au-dessus du restaurant Dan’s à Mercier a été sauvé par le propriétaire du commerce le mercredi 18 juillet.

Un feu s’est déclaré en matinée dans l’immeuble abritant la pizzeria et un logement.

«Vers 7h ce matin, j’ai entendu des coups dans la porte super fort. Ça nous a réveillés. On s’est dit mon dieu, qu’est-ce qu’y se passe ? On s’est habillés. On ouvre la porte, de la fumée partout. En deux minutes, ce n’était plus tenable dans l’appartement. On est sortis», a relaté la femme de 24 ans qui occupait l’endroit avec son copain.

Elle estime que le propriétaire du restaurant qui les a alertés leur a sauvé la vie.

«Dix minutes de plus et on meurt par asphyxie», a affirmé au Soleil de Châteauguay la dame qui préfère garder l’anonymat.

«On a un chat et on a réussi à le sortir aussi», a-t-elle noté alors que le feu faisait toujours rage dans l’édifice situé à l’intersection du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la rue Marleau.

Des pompiers de plusieurs services d’incendie combattaient l’élément destructeur.

Selon nos sources, le propriétaire du restaurant a été conduit en ambulance à l’hôpital ayant été incommodé par la fumée.

«C’est fou, c’est incroyable à quel point ça te poigne à la gorge cette fumée-là», a témoigné la femme qu’il a sauvée.

Pas assurés

Le couple n’était pas assuré et risque bien d’avoir tout perdu considérant l’intensité du brasier.

«On va voir, on va le vivre», a dit la jeune femme interviewée.

Elle a indiqué qu’elle et son ami étaient travailleurs autonomes. «On perd toutes nos factures. On va avoir des problèmes avec l’impôt», a anticipé la sinistrée. Elle a assuré que le couple avait un endroit où loger dans les prochains jours. De l’aide serait toutefois bienvenue, a reconnu la jeune femme.