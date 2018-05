Incendie criminel à La Prairie: La police cherche au moins deux suspects

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

La Régie intermunicipale de police Roussillon recherche plusieurs individus en lien avec un incendie criminel déclenché au Ali Baba, un restaurant situé sur le boulevard Taschereau à La Prairie, le 30 avril, vers 5h du matin.

«Les caméras de surveillance montrent deux suspects à l’intérieur du commerce lors de l’événement, fait savoir la police par voie de communiqué. Les images vidéo les montrent aussi prendre la fuite à l’arrière du bâtiment.»

Lors de l’enquête, les policiers ont constaté qu’il y avait de nombreux foyers d’incendie à l’intérieur du restaurant. Les flammes ont causé des dommages matériels sans toutefois affecter la structure du bâtiment ni les commerces avoisinants.

Même si les flammes ont été maîtrisées rapidement par une vingtaine de sapeurs, des policiers sont demeurés sur la scène une bonne partie de la journée pour enquêter.

Quiconque ayant de l’information au sujet de cet événement est prié de communiquer avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441, ou de façon anonyme et confidentielle au poste 777. Il est aussi possible de transmettre des informations de façon confidentielle via l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en effectuant un signalement en ligne à echecaucrime.com.

