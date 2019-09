Incendie dans le Vieux-La Prairie : une dame témoigne

Johanne Lagacé roulait à vélo dans le Vieux-La Prairie lorsqu’elle a aperçu de la fumée derrière la résidence de la rue Saint-Jacques qui a flambé le 19 septembre en après-midi.

«J’ai vu des flammes sur la galerie. Je me suis mise à crier au meurtre pour alerter les résidents. Un voisin est sorti et il a appelé le 911, relate la dame qui se dit toujours sous le choc. Je te raconte ça et j’ai des frissons!»

La résidente de La Prairie affirme que les flammes se sont propagées rapidement.

«J’ai dû me placer plus loin parce que là boucane était devenue trop intense», ajoute-t-elle.

À 15h20, les pompiers combattaient toujours l’incendie. Bien que le secteur soit bouclé, au moins une cinquantaine de personnes assistaient à la scène.

À LIRE AUSSI: Incendie à La Prairie : la maison est une perte totale