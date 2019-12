Incendie dans une résidence à Saint-Constant

Un incendie s’est déclaré dans la structure d’une résidence située sur la rue Bélanger, à Saint-Constant, jeudi soir vers 18h.

Comme le temps était glacial, des pompiers de la caserne de Saint-Constant, de Candiac, de Saint-Philippe et de Châteauguay ont été déployés sur les lieux et se sont relayés.

«En arrivant, le chef a constaté une fumée à l’intérieur de la résidence, mais pas de chaleur et pas de flammes. Comme la maison est assez vieille, les pompiers ont fait des recherches sur la structure pour découvrir que l’incendie était à l’intérieur de celle-ci», explique le chef de la Régie intermunicipale d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine, Alexandre Tremblay. Il ne peut toutefois préciser la cause exacte du feu.

La résidence a subit de «lourds dommages», affirme-t-il. Aucun des occupants n’a été blessé.

L’Unité communautaire de mesures d’urgence était sur place pour prendre en charge les résidents.

M. Tremblay rappelle aux citoyens de vérifier leurs avertisseurs de fumée. Par temps froid, il est également important de s’assurer que son système de chauffage d’appoint est sécuritaire.