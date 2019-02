Incendie de la rue Toulouse à Longueuil : une vie à reconstruire

Crédit photo : Le Courrier du Sud - Denis Germain

Lorsque les pompiers ont «bashé» dans la porte pour les avertir qu’il y avait le feu, ils ont évacué par devant et n’ont pas vu les flammes et la fumée qui soufflaient derrière l’immeuble. Ils ont cru pouvoir rentrer quelques heures plus tard, retrouver le confort de leur lit. Ils ont cru ensuite pouvoir au moins récupérer quelques effets personnels. Des souvenirs, des photos… le chat. Mais non. Rien.

Pour Janick Laroche, Catherine Veillette et leurs filles Léonie et Frédérique, la vie au 246, rue Toulouse a abruptement pris fin dans la nuit du 9 février, après 7 ans à en faire leur chez-eux.

«On n’a plus rien devant nous, ni derrière nous, décrit Janick. Comme si le temps s’était figé. On est comme en chute libre, on ne sait pas où on va arriver, où on va tomber. C’est un sentiment de vulnérabilité. Comme un mur. T’as pogné un mur, tu es collé là, ça ne veut pas décoller. Tu ne peux pas recommencer à vivre normalement.»

En quelques heures, ils ont perdu le contrôle de leur vie. Les points d’ancrage ont disparu. Et la prise de conscience est graduelle; c’est au fil des jours qu’ils en saisissent l’ampleur.

Tout est à refaire: trouver un logement, refaire les certificats de naissance, les cartes d’assurance maladie, contacter Hydro-Québec, Vidéotron, planifier la rencontre avec les assurances – ils étaient l’une des rares familles de l’immeuble à en avoir –, trouver des vêtements, des meubles, des électroménagers, des matelas, la literie, la vaisselle… tout.

«Les réveils sont durs, quand on se rend compte qu’on n’est pas à la maison», admet Catherine.

«Si je pouvais garrocher toutes mes pensées dans un ordinateur pour que ça puisse s’organiser tout seul, ça serait plus simple, image-t-elle. Il y a tellement de choses à gérer. On ne se rend pas compte à quel point on est structuré. Et on perd… tout.»

Rebâtir ne se fait pas en deux jours. La famille est hébergée chez la mère de Catherine, à Mont-St-Hilaire. Léonie, 13 ans, et Frédérique, 10 ans, ont pu retourner à l’école, malgré la tempête du 13 février et des journées pédagogiques.

Autour d’eux, le réseau d’entraide est solide et ils sont conscients que ce ne sont pas tous les sinistrés qui ont cette chance. Même le Club de soccer de Longueuil, où joue Léonie, a lancé un appel à la générosité sur les réseaux sociaux. La famille a reçu plusieurs propositions de dons.

«On a un filet incroyable en-dessous de nous. On a stocké à gauche et à droite, des gens nous prêtent leur garage, explique Janick. Mais ce sera une gestion monstrueuse de tout rassembler ça.»

«Racines secondaires»

Les écoles Lionel-Groulx et Gérard-Filion, que fréquentent respectivement Frédérique et Léonie, font aussi partie de ce «filet incroyable».

Au lendemain du drame, la directrice générale de l’école secondaire écrivait aux parents pour les rassurer: l’établissement fournira le matériel scolaire, les déjeuners et les lunchs à Léonie. Et pas de stress avec les examens; le personnel sera conciliant.

«Le soutien que l’on a reçu, c’est magnifique, souligne Catherine. Les filles ont été bien prises en charge. Au niveau psychologique aussi… car on s’entend que ça va laisser des traces.»

À son retour en classe le mardi suivant l’incendie, Frédérique était accompagnée de la psychoéducatrice.

«Le matin, on a fait la rencontre avec le nouveau directeur, M. Marc, raconte la jeune fille. Ensuite Mme Andrée m’a amenée jusqu’à ma classe. J’ai enlevé mon manteau, je suis rentrée, il y avait plein de lettres sur mon bureau, et dans mon bureau aussi. Tout le monde est venu me faire un câlin. C’était l’fun.»

«Ils étaient soulagés de te revoir», ajoute la maman.

Tant Léonie que Frédérique avaient hâte de retourner à l’école; un repère réconfortant dans ce tourbillon de bouleversements.

«C’est comme ma deuxième maison, tout le monde nous connaît», dit Frédérique.

«Comme nos racines sont plus à l’appartement, ce sont les racines secondaires qui priment», remarque Janick.

Le moment où ils retrouveront un minimum de routine semble cependant encore loin.

Générosité jamais vue

Janick et Catherine vantent la rapidité et l’efficacité avec lesquelles la Croix-Rouge et la Ville de Longueuil sont intervenues auprès des sinistrés.

Sans compter le réseau bien développé d’organismes communautaires. Janick et Catherine en savent quelque chose. Il est coordonnateur au Carrefour Mousseau, à un jet de pierre de la rue Toulouse; elle travaille à l’Office municipal d’habitation de Longueuil. Elle le dit presque en chuchotant, consciente de l’ironie de la chose.

L’élan de générosité de la population, qui a multiplié les dons matériels et monétaires à l’endroit des sinistrés, les a tous deux soufflés. Un élan plus fort encore que lorsque l’incendie de la terrasse Turgeon a jeté 24 familles à la rue en 2016, selon Janick.

«On se retrouve avec trois organismes complètement saturés en dons. C’est presque trois fois plus de dons et d’entraide que ce que j’ai vu dans le passé. Ça continue encore aujourd’hui, c’est impressionnant.»

«C’est juste incroyable, ajoute Catherine. La Ville, les organismes, le club de soccer, les écoles, la communauté… c’est beau. Une chance qu’on s’a. C’est vraiment ça.»

Saluer cette solidarité était l’une de ses motivations à accepter la proposition d’entrevue du journal. «On ne pense jamais que ça peut nous arriver, jusqu’à ce que ça nous arrive. Je me sens solidaire avec ceux qui sont passés à travers ça. J’avais envie de partager», explique-t-elle aussi.

Deuxième naissance

Au-delà du matériel, ce sont aussi des souvenirs qui se sont envolés, cette nuit du 9 février. La perte la plus dure à digérer, selon Janick.

«Cath et moi, ça fait 17 ans qu’on est ensemble. Ce sont les souvenirs de 17 ans de vie commune qui ont disparu. Ce sont les photos, les vidéos quand les filles étaient bébé, c’est tout ça… ce qu’on appréciait.»

Catherine pense aux traits sur le cadrage de porte marquant l’évolution des filles. «On ne retrouve plus ça. C’est l’enfance de nos enfants.»

Un collègue de Janick a imagé ce retour à zéro comme une deuxième naissance. Il n’y a selon lui pas meilleure image.

Néanmoins, des souvenirs subsisteront. Ceux gravés dans les mémoires. Les événements réunissant la famille et les amis, entre autres. Appelée à identifier les souvenirs qu’elle gardera de ce cocon familial, Léonie, discrète depuis le début de l’entrevue, se fait hésitante.

«Toutes mes fêtes d’enfant, dit-elle d’une voix douce. J’avais rénové ma chambre aussi…»

Le clan Laroche-Veillette restera à jamais attaché à l’endroit où se sont forgées les racines familiales. Catherine souhaite y laisser sa trace. Un besoin de dire «On était là». Peut-être qu’ils y planteront un arbre.

«Ou un graffiti?», blague Léonie.

Frédérique admet qu’une fois l’immeuble reconstruit, elle aura l’impression que ceux qui s’installeront dans le logement du sous-sol auront un peu pris leur place.

«Tout sera différent, tout est devenu différent, dit Janick. Il faut qu’on se reconstruise quelque chose. L’idée est simple, mais le processus pour y arriver est plus compliqué. Ça va prendre du temps.»

Cette nuit-là

Janick Laroche vient de se coucher, 15 minutes plus tôt, lorsque les pompiers font le tour des appartements du 240-246, rue Toulouse. Il faut évacuer.

Alors qu’il ne voit aucune trace de feu, ni même de fumée à proximité, Janick sort pour voir ce qu’il en est. Le feu a pris naissance à l’autre extrémité du bâtiment adjacent.

Ils ont au moins le temps de s’habiller. Janick, Catherine, Léonie et Frédérique se précipitent à l’extérieur. Les parents laissent les enfants en sécurité, dans la voiture, avant de retourner sauver les animaux de compagnie (le chat Luciole et le hérisson) et récupérer ce qu’ils peuvent.

Frédérique s’inquiète pour son amie Amélianne, qui habite aussi l’immeuble. Elle ne l’a pas vue dehors et a aperçu les flammes qui sortaient de son appartement.

Une policière s’approche de l’auto.

«Elle nous a demandé où étaient nos parents. On a dit qu’ils étaient partis chercher des affaires. J’ai demandé à la policière si la maison qui était en feu a été évacuée et elle a dit oui. J’étais soulagée», raconte Frédérique, en manipulant nerveusement la boule de pâte à modeler qu’elle ne lâchera presque pas de toute l’entrevue.

Dans le bloc, toutes les portes d’appartements sont ouvertes, un léger brouillard s’immisce dans le couloir. Les pompiers continuent d’évacuer.

Janick et Catherine ciblent facilement le hérisson, encore dans son bac. En compagnie d’une policière, ils retournent l’appartement dans tous les sens à la recherche de Luciole. «Un moment donné, la policière a dit « Ok, il faut y aller ». Alors, j’ai ramassé deux sleeping bags et on est partis», se désole le père de famille.

Ils n’ont même pas pensé aux sacs de survie qui traînaient dans le garde-robe; des sacs que Janick avait préparés il y a longtemps, dans l’éventualité d’une catastrophe comme un tremblement de terre ou une inondation.

À ce moment, l’incendie ne s’est que peu propagé, les laissant croire que les pompiers pourront contrôler rapidement les flammes et les circonscrire à un seul immeuble. La famille se réfugie au Carrefour Mousseau, le temps que ça se calme. Puis, Janick retourne sur les lieux. Cette fois, il passe derrière le bâtiment et constate l’ampleur du brasier.

«Les panaches de fumée étaient vraiment très intenses. En 15 minutes, j’ai vu le feu traverser deux appartements au complet. J’ai appelé Catherine: « on ne rentre pas ici ce soir ».»

Après la nuit passée chez le frère de Catherine, les réseaux sociaux leur ont appris l’état de la situation; le feu avait tout ravagé, les pompiers étaient encore sur place à éteindre les braises.

«Jusqu’à ce que je revois le bloc, j’avais l’espoir d’aller récupérer les souvenirs des filles, les bijoux, relate Catherine. Jusqu’à la dernière minute, j’ai gardé espoir.»

Une discussion avec le pompier en chef fait comprendre à Janick que ce sera impossible de retourner sur les lieux. Au-delà des enjeux de sécurité – ce qui reste de la structure est très instable –, l’appartement du sous-sol est inaccessible.

«Il y a cinq pieds d’eau dans le logement. C’est gelé, un bloc de glace», annonce le pompier à Janick.

Avec le peu de recul que leur donnent les quelques jours les séparant des événements, ils constatent que la prudence, l’expérience et même leur bagage du milieu communautaire ne changent rien; impossible de se prémunir contre un tel drame.

«On a beau se préparer, je pensais à mes enfants, au chat, relate Catherine. Je n’ai jamais pensé à rien d’autre. C’est l’adrénaline, la survie.»