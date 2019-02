Incendie de Mode-O-Max : le propriétaire désire rouvrir rapidement sa boutique

Crédit photo : Le Reflet - Erick Rivest

Sébastien Rousseau ne se laisse pas atterrer par les événements. Le propriétaire de la boutique Mode-O-Max à Saint-Constant dont le local, tout comme le salon d’esthétique adjacent, a été rasé par les flammes le 17 février, est à la recherche d’un local pour rouvrir son commerce.

«J’étais locataire à cet endroit [rue Saint-Pierre]. Je ne sais pas si mon propriétaire compte rebâtir. S’il rebâtit, ça va prendre un certain temps. Je n’ai pas l’intention d’attendre. Je suis à la recherche d’un nouveau local idéalement à Saint-Constant ou dans le coin comme Delson ou Sainte-Catherine. Je veux rouvrir – sous le même nom commercial – le plus rapidement possible», a déclaré M. Rousseau.

Le principal intéressé a rappelé que cet incendie est survenu cinq mois jour pour jour après le décès de son associé, Michel Dulac. Celui-ci avait été victime d’un accident de moto devant son commerce, le 17 septembre à l’âge de 66 ans. M. Rousseau ne croit pas que le sort s’acharne particulièrement sur lui.

«Oui, je suis sous le choc, c’est sûr. C’est mon commerce. Je l’avais fermé pour des rénovations pour le revamper et lui donner une nouvelle vie, un nouveau look. Heureusement, personne n’a été blessé dans l’incendie», poursuit le commerçant de 38 ans qui devait rouvrir son établissement à la fin de février, début mars.

Celui-ci était fermé depuis le 14 janvier.

Alors qu’il se trouvait chez lui à Saint-Hyacinthe, Sébastien Rousseau a reçu un coup de téléphone le prévenant que sa boutique était la proie des flammes.

«C’était une heure de route assez angoissante. À l’entrée de la route 132, j’ai vu le panache de fumée au loin. J’avais quand même espoir. Je connais beaucoup de gens dans la région et ils me textaient des photos et des vidéos de l’incendie. Comme j’ai vu les images, j’ai compris que c’était quelque chose de majeur», poursuit ce dernier.

Il déplore notamment la perte dans le sinistre de souvenirs appartenant à son associé.

Remerciements

Sébastien Rousseau désire remercier la quarantaine de pompiers qui sont intervenus. Particulièrement pour le locataire, une personne âgée qui demeurait à l’étage supérieur et qui était absente au moment du sinistre.

«Les pompiers ont pris le temps de récupérer des effets personnels du locataire. Ça m’a touché», souligne-t-il.

Il ajoute que selon les informations qui ont été transmises par les pompiers, aucun élément criminel ne serait en cause. M. Rousseau lance un appel à tous. Il invite les personnes qui ont des propositions de local à lui faire à communiquer avec lui au 514 884-4343.

Mode-O-Max était en opération depuis octobre 2010. La boutique était située auparavant au 32, rue Saint-Pierre, avant de déménager au 14 de la même rue. Le commerce se spécialise dans la vente de vêtements de compagnies québécoises pour hommes et femmes de 18 à 45 ans.