Incendie dans l’entretoit : Le salon funéraire Henri Guérin rouvrira d’ici un à deux mois

Crédit photo : Photo tirée du site de l’entreprise

Sylvain Thériault, directeur général de la Maison Darche, veut rassurer la clientèle à la suite de l’incendie dans l’entretoit du Salon funéraire Henri Guérin à La Prairie, le 1er juillet.

«Les pompiers ont été super. Ils ont fait des trous dans le plafond du rez-de-chaussée pour permettre à l’eau de s’écouler à la même place. Ils ont aussi couvert le mobilier, les bureaux, ainsi que le columbarium de bâches», explique M. Thériault.

Il ajoute que les urnes n’ont pas été endommagées. C’est le logement loué à l’étage qui a subi le gros des dégâts en raison de la fumée et de l’eau.

«Le toit a brûlé sur sept pieds de long en façade. Le reste est correct, mais il faut tout enlever et refaire. La salle d’exposition, la toilette et la petite chapelle du rez-de-chaussée n’ont pas été touchées. Ça ne sent même pas la fumée», précise-t-il.

Urnes

Les urnes du columbarium ont été enlevées le 3 juillet pour être transférées au siège social de la Maison Darche à Longueil.

«Quand les rénovations seront terminées et que le columbarium sera réinstallé, on va remettre toutes les urnes à la même place à La Prairie», mentionne M. Thériault.

Questionné sur les coûts des dommages, ce dernier déclare qu’il n’est pas en mesure de fournir une réponse, l’évaluation n’étant pas complétée au moment d’écrire ces lignes. Il estime que les travaux dureront entre un ou deux mois, mais qu’il faut tenir compte des vacances de la construction.

Quant au sort du logement, celui-ci demeure incertain.

«Je n’ai aucune idée si on va refaire un logement ou quoique ce soit, dit M. Thériault. Si on veut utiliser le 2e étage pour des services funéraires, il faudra installer un ascenseur et ça coûte très cher.»

C’est au début des années 1990 que la Maison Darche est devenue propriétaire du Salon funéraire Henri Guérin.

Questions

Le directeur général de la Maison Darche, Sylvain Thériault, a mentionné que les clients qui ont des questions peuvent composer le 450 463-1900.