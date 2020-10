Incendie majeur dans un immeuble à logements de Greenfield Park

Un incendie s’est déclaré dans un bâtiment de 46 logements situé au 1640, avenue Victoria, dans l’arr. de Greenfield Park, le 14 octobre, vers 15h45. Plus de 110 pompiers ont été déployés pour venir à bout des flammes qui ont gravement endommagé le toit ainsi que le quatrième étage.

À l’arrivée des pompiers, le feu faisait rage dans le toit de l’immeuble. Tous les résidents présents ont été rapidement évacués. Personne n’a été blessé.

Le Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil (SSIAL) a dû faire appel à des collègues des villes de La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Julie et Chambly pour éteindre le violent incendie.

Sur la partie droite du bâtiment, le toit s’est effondré sur le dernier étage. L’incendie a causé un important panache de fumée, visible à plusieurs kilomètres des lieux.

Vers 19h, l’incendie était en contrôle, mais des pompiers demeuraient sur place, et ce, pour quelques heures encore, afin d’éteindre les débris et effectuer un travail d’exploration à l’intérieur du bâtiment.

«Ç’a été un peu plus difficile d’effectuer notre travail sur le toit. On a voulu ouvrir le toit, on a vu que c’était un toit rénové, et qu’il y en avait un deuxième en-dessous. Il a fallu les percer les deux pour arriver à l’entretoit», détaille le porte-parole du SSIAL Stéphane Difruscia.

La cause de l’incendie est pour l’instant inconnue.

Inhabitable

Les familles qui ont été évacuées ont été prises en charge par leur compagnie d’assurance ou par la Croix-Rouge canadienne. Le porte-parole du SSIAL ignorait pour l’instant le nombre exact de résidents de cet immeuble de 46 logements.

Selon le SSIAL, les appartements du côté gauche du bâtiment ne sont pas à première vue lourdement endommagés.

«Peut-être que certains pourront récupérer des effets personnels. Mais est-ce que l’immeuble sera habitable? J’en doute», affirme le porte-parole.

Les dommages se comptent en centaines de milliers de dollars.