Infiniti attaque le marché de l’électrique avec le Prototype 10

Article par Olivier Beaulieu

Le concours d’élégance de Pebble Beach en Californie approche à grands pas et les constructeurs annoncent tour à tour le dévoilement de leurs voitures concepts et de certains modèles de production. Dans cet ordre d’idées, le manufacturier japonais Infiniti a annoncé le dévoilement de sa prochaine voiture concept électrique de type speedster le 23 août prochain au concours d’élégance.

La Prototype 10 marque clairement l’entrée du manufacturier dans le marché de l’électrique, mais il s’inscrit également dans le plan du constructeur d’offrir une gamme de voitures amusantes et performantes. Le design de la voiture a été largement inspiré de la Q Inspiration Concept lancée plus tôt cette année. Selon Karim Habib, directeur général du design chez Infiniti, « le Prototype 10 rappelle la configuration et la conception des voitures au style le plus évocateur de tous les temps, des monoplaces de course ultra puissantes qui donnaient tout son sens au mot puissance. Notre nouveau concept évoque, par ses formes et ses caractéristiques, un avenir électrique. Il est naturel que nous ayons puisé notre inspiration dans un passé optimiste, où le propre des voitures était le plaisir de conduire, tout simplement. »

Par le fait même, Infiniti réitère son intention d’offrir des motorisations 100% électriques dans ses voitures de production dès 2021. Davantage de détails seront dévoilés lors du concours de Pebble Beach au sujet du futur de l’électrique chez Infiniti.