Infiniti QX Inspiration : c’est officiel, l’avenir d’Infiniti est électrique

Article par William Clavey

DETROIT (Michigan) – L’une des grandes vedettes du Salon de Detroit 2019 est le concept du tout premier VUS électrique d’Infiniti, le QX Inspiration. Il vient tout juste d’être dévoilé au public en grande primeur mondiale.

Il fait bon de voir Infiniti passer du côté de l’électrification, car jusqu’à maintenant, aucun de ses véhicules ne l’était. Mais bien qu’on s’attende à enfin connaître l’autonomie de ses batteries, son prix de vente et ses spécifications techniques, Infiniti a plutôt choisi de demeurer discret avec son dernier bébé.

Les fondations d’une nouvelle marque

En fait, ce que le constructeur nippon tente de nous faire comprendre avec ce concept, c’est qu’il planifie d’électrifier une toute nouvelle gamme de véhicules électriques (VÉ) dans un avenir rapproché. Le QX Inspiration est, en d’autres mots, la mascotte de cette nouvelle vision.

Grâce à la collaboration du montréalais Karim Habib à la tête du design chez Infiniti, on propose avec ce concept une nouvelle école de pensée en ce qui a trait au design automobile. Après tout, la voiture électrique n’altèrera pas le parc automobile que sur le plan environnemental, mais modifiera aussi sa mécanique, son style et son ergonomie. Le QX Inspiration représente donc le prochain « look » des produits Infiniti.

En éliminant presque entièrement les composantes mécaniques associées au moteur à combustion, on augmente davantage l’espace de l’habitacle, permettant à des véhicules à gabarit compact de profiter d’un espace intérieur ressemblant à certains véhicules intermédiaires. D’ailleurs, le QX Inspiration n’est pas très gros, ne mesurant que 4 650 mm, ce qui est un peu plus court qu’un Audi Q5. On pourrait toutefois s’attendre à des dimensions d’habitacle semblable à un Q8.

Rien de technique

Bien qu’on soit un peu déçu de ne pas pouvoir vous partager de données techniques au sujet de ce véhicule, Infiniti promet néanmoins un bolide très performant, octroyant à son propriétaire une liberté absolue en matière d’autonomie grâce à la technologie e-POWER du constructeur. Bien entendu, ce VUS sera muni d’un rouage intégral en raison de ses deux moteurs électriques.

Après ce qu’on vient de voir avec le concept Nissan IMs – une berline électrique ultra puissante permettant de rouler jusqu’à plus de 600 km avec une seule charge – il y a de fortes chances que le QX Inspiration emprunte certaines de ses composantes. Il ne serait pas fou de croire à des spécifications semblables, mais rien n’est confirmé par le constructeur à ce sujet.

Chose certaine, avec la récente annonce d’une LEAF PLUS, d’une éventuelle berline entièrement électrique et le dévoilement de ce concept, on sent que le groupe Nissan/Infiniti, ainsi que son partenaire Mitsubishi Motors, croit en la technologie électrique comme mode principal de propulsion, et prévoit s’en servir à toutes les sauces.

Après tout, le constructeur a donné naissance à la LEAF, l’une des voitures électriques les plus vendues de la planète. Ce que nous voyons ici n’est que la suite logique des choses.