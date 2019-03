Infiniti QX60 2019 : pour la polyvalence

Article par Michel Deslauriers

Dès que l’Infiniti QX60 est arrivé sur le marché en 2012 – il s’appelait en fait le JX35 lors de sa première année de production –, il s’est avéré plus populaire que tous les autres voitures et VUS du constructeur.

Jusqu’à 2019, le QX60 représentait plus de 35% des ventes totales de la marque au Canada, et ce malgré qu’il soit le modèle le moins sportif de la gamme. À une époque durant laquelle Infiniti vantait les performances et la dynamique de conduite de sa gamme. Est-ce un signe que les consommateurs n’étaient pas trop intéressés par des modèles résolument sport? Peut-être.

On ne dit pas que les véhicules Infiniti se sont embourgeoisés avec le temps, mais leur petit côté dynamique a été un tantinet adouci. L’Infiniti QX50 2019 fraîchement redessiné est un modèle totalement différent de celui de la génération précédente, imitant plutôt la polyvalence et le côté plus rationnel du QX60.

Entamant sa septième année de production, le QX60 commence à montrer son âge. De nouveaux concurrents à trois rangées de sièges sont apparus, tels que le Lexus RX L, alors que des rivaux déjà établis se sont améliorés – l’Acura MDX et le Buick Enclave, pour ne pas les nommer.

Oh, l’Infiniti dispose toujours de grandes qualités! Son V6 de 3,5 litres est musclé et émet une belle sonorité, acheminant 295 chevaux et un couple de 270 livres-pied aux quatre roues par l’entremise d’une boîte automatique à variation continue. Malgré son poids de 2 076 kilogrammes (4 577 livres), ce VUS peut décoller de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes.

Lors du congé des Fêtes, nous avons ajouté quelques milliers de kilomètres au compteur de l’Infiniti QX60 2019, avec des voyages aller-retour de Montréal au New Hampshire, à Québec et dans les Laurentides. Rempli à craquer avec la famille et ses bagages à bord, nous avons enregistré une moyenne de 10,6 L/100 km, ce qui n’est pas mal du tout, considérant les conditions hivernales. L’essence super est recommandée.

Il y a beaucoup d’espace dans le QX60, mais les assises de la deuxième rangée sont montées près du plancher, alors les adultes ne se sentiront pas très à l’aise pendant les longs trajets. Il va sans dire que le dégagement pour les jambes n’est pas très généreux pour les occupants de la troisième rangée. Avec tous les sièges en place, le volume de chargement s’élève à 450 litres, mais peut augmenter à 1 138 litres (troisième rangée rabattue) ou 2 146 litres (tous les sièges arrière rabattus). C’est bon, mais le MDX et l’Enclave sont encore plus accommodants.

Un écran multimédia tactile de huit pouces figure de série dans toutes les versions du VUS, et choisir les ensembles en option ajoute de façon incrémentielle une suite d’applis « InTouch » avec un système de navigation, une chaîne audio Bose à 13 haut-parleurs ou un système ambiophonique Bose Cabin Surround à 15 enceintes, une compatibilité SiriusXM ainsi qu’un système de divertissement aux places arrière avec deux écrans de huit pouces, un lecteur DVD, un port HDMI et des casques d’écoute sans fil. L’interface multimédia est facile à utiliser, alors que la qualité sonore de la chaîne ambiophonique est appréciable.

Quant au système de climatisation automatique, il a besoin d’être peaufiné. En fait, plusieurs produits Nissan et Infiniti essayés ces dernières années semblent avoir le même système qui crache de l’air froid lorsque réglé à 18 degrés, et de l’air chaud à 18,5… Il n’y a pas d’entre-deux, y compris si la fonction automatique est activée, et le QX50 redessiné souffre également de ce problème. De plus, les bouches d’aération aux pieds des passagers avant sont petites, et certains occupants pourraient devoir s’envelopper d’une couverture pour garder leurs jambes au chaud durant l’hiver. Pas très élégant dans un VUS de luxe flambant neuf!

En revanche, l’Infiniti QX60 offre beaucoup d’équipement pour le prix. Se détaillant à partir de 48 695 $ avant les frais de transport et de préparation, il coûte quelque 5 000 $ de moins qu’un MDX et presque 14 000 $ de moins qu’un RX L. En 2019, les dispositifs de sécurité avancés tels que la surveillance des angles morts, l’avertisseur de précollision avec freinage d’urgence et détection de piétons figurent désormais de série.

Même après avoir ajouté les ensembles Essential, Sensory et ProACTIVE – qui empilent un toit panoramique, un volant chauffant, des sièges avant ventilés, des sièges de deuxième rangée chauffants, des roues de 20 pouces, un régulateur de vitesse adaptatif ainsi qu’un avertisseur et une prévention de sortie de voie, entre autres, on se retrouve avec une facture sous la barre de 63 000 $.

C’est un excellent prix, et assurément l’une des raisons expliquant pourquoi ce VUS se vend aussi bien. C’est une alternative intéressante à des VUS tout équipés proposés par des marques populaires, tels que le Ford Explorer et le Toyota Highlander, et à des fourgonnettes luxueuses comme la Chrysler Pacifica Limited et la Honda Odyssey Touring.

Comme mentionné plus tôt, les défauts de l’Infiniti QX60 2019 sont de plus en plus évidents. Cependant, outre quelques problèmes avec le système multimédia, le véhicule est solide. Il n’est peut-être pas très excitant, mais le QX60 est un VUS de luxe compétent – bien que perfectible – qui en donne beaucoup et qui en demande très peu.