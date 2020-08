Ingrid Falaise : Gouverneure de l’espoir et ambassadrice de la beauté

Ingrid Falaise remercie la vie chaque jour d’avoir trois enfants en santé et comprend à quel point il est important d’aider ceux qui sont malades.

Depuis un peu plus de deux ans, la fantastique comédienne est Gouverneure de l’espoir. Elle appuie la Fondation du même nom. « J’ai assisté au Bal et ça n’a pas pris cinq minutes que je voulais devenir gouverneure. Je suis très investie. Mon engagement est authentique. Je comprends le besoin de ces familles qui sont au bout du rouleau. Qui ont un enfant en attente d’un cœur depuis quelques années. Quand ils viennent de la Beauce. Qu’ils doivent travailler. Qu’ils ont d’autres enfants. Ils sont contents de recevoir un coup de pouce. J’essaie d’aider comme je peux », lance l’artiste dont on aspire les paroles.

Pertinemment, elle croit que tout le monde peut être affecté par la maladie. À tous moments. « Nous sommes choyés à la maison. Je me suis dit que je devais faire quelque chose. C’est directement en lien avec mes valeurs. Les enfants sont vulnérables et ça me brise en mille morceaux. J’ai été sur le terrain. Voir les enfants à Sainte-Justine. Je sais de quoi je parle », lance Ingrid Falaise.

Donner d’une belle manière

Ainsi, la Fondation des Gouverneurs de l’espoir n’a pu tenir son bal annuel ce printemps. Les dirigeants imaginent de nouvelles manières de faire.

« Les levées de fond sont annulées. Mais les besoins sont là. Ils sont réels. »

Ainsi, Elle R Cosmétiques lance le 24 août une collection de 24 vernis à ongles Looky Big Free aux couleurs tendances de la saison et conçue spécifiquement pour la Fondation des Gouverneurs de l’espoir. Exempts de 12 ingrédients suspectés d’être nocifs pour la santé, le Looky Big Free est végétalien. Non testé sur les animaux, hyper-brillant et durable.

« Ils sont formidables. J’ai les 24 couleurs. En plus, ça aussi ça rejoint mes valeurs. Je suis végétarienne depuis 20 ans. C’est une entreprise d’ici. Ça permet d’encourager l’achat local. Tout en appuyant la Fondation. Ça boucle la boucle », rigole celle qui s’implique de tout cœur avec la Fondation.

De même, lors de tout achat du vernis à ongles Looky Big Free, la somme d’un dollar revient à la Fondation. Les produits sont offerts dans les pharmacies Uniprix, Proxim, Brunet, Familiprix et en ligne sur le site web de ellercosmetiques.com au coût de 11,99 $ l’unité.

Un beau partenariat

Les profits générés par la vente des vernis aideront la Fondation à financer des programmes et de la recherche sur le cancer pédiatrique en plus d’aider des familles dont l’enfant est atteint de cancer ou d’une maladie orpheline et qui ont de graves difficultés financières.

Selon Benoit Lussier, président et fondateur d’Elle R Cosmétiques, également impliqué auprès de la Fondation depuis plusieurs années déjà : « Cette collaboration avec Ingrid a pour but de faire connaître la Fondation au plus grand nombre de personnes possibles à travers le Québec afin de recueillir des dons additionnels pour soutenir davantage de familles. Tout comme la Fondation, le vernis Looky Big Free deviendra un must et un coup de cœur. »

Encore du beau à venir

Quant à Ingrid Falaise, elle poursuit des tournages pour des émissions à venir dans les prochains mois. « Je suis une des chanceuses qui n’a pas été arrêtée par la pandémie. Nous avons tourné Guerrière, pour Canal Vie. Diffusé en décembre. Un documentaire unique sur des femmes qui mènent des luttes contre des failles dans le système. Il y a un autre projet. Mais il n’est pas complet et je ne peux en parler », souligne en rigolant la cachottière qui a dû s’adapter aux nouvelles façons de tourner.

« Il y a des personnes dédiées à la désinfection. J’ai décidé de me maquiller seule. On apprend à vivre avec le masque », conclut la comédienne, animatrice, auteure et conférencière.