Inscription en ligne seulement pour un rendez-vous à la super-clinique Le Trait d’Union

Crédit photo : Archives - Le Courrier du Sud

Depuis le 18 mars, les patients qui n’ont pas de médecin de famille et qui désirent prendre un rendez-vous d’urgence à la clinique Le Trait d’Union à Delson doivent s’inscrire en ligne. Il n’est plus possible d’appeler ni de faire la file à l’extérieur.

Catherine Malouin, directrice de l’établissement de santé, explique qu’en vertu de son statut de super-clinique, «Le Trait d’Union était dans l’obligation d’adhérer au service en ligne de Rendez-vous santé Québec». Cette plateforme gouvernementale permet de gérer les réservations de rendez-vous en clinique sur le web.

«Nous sommes conscients que cette nouvelle façon de faire peut poser un problème pour les personnes qui n’ont pas accès à l’Internet. Cependant, s’il leur est impossible de réserver en ligne, avec l’aide d’un proche par exemple, elles peuvent nous appeler et nous allons les aider», précise Mme Malouin.

Les plages horaires sont libérées en deux temps. À 13h, les plages de 8h à 14h du lendemain sont disponibles, alors qu’à 6h, les plages de 14h à 20h le jour même sont accessibles.

Ce changement ne s’applique pas aux patients qui ont un médecin de famille à cet endroit. Ils peuvent continuer à prendre leurs rendez-vous réguliers par téléphone ou par courriel.