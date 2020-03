Inscriptions au camp de jour et aux loisirs à Saint-Philippe

La Ville de Saint-Philippe a publié sa programmation loisirs du printemps 2020 et les informations relatives au camp de jour de cet été dans le plus récent échoPHIL, cahier loisirs.

Camp de jour

Le camp de jour de Saint-Philippe accueille les enfants âgés de 5 à 12 ans dans un environnement stimulant et encadré par des animateurs dynamiques. Le service est offert pour huit semaines à compter du 22 juin. Les inscriptions pour les résidents débuteront le jeudi 2 avril 2020, dès 15 h. Tous les détails sont disponibles en ligne: ville.saintphilippe.quebec/camp-de-jour ou dans l’échoPHIL, cahier loisirs.

Programmation loisirs

En consultant le site internet ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs ou le plus récent cahier loisirs échoPHIL, la population découvrira la programmation printanière : yoga, Zumba, entraînement par station, tonus et étirements ainsi que les formations de gardien averti et prêt à rester seul. Les citoyens peuvent s’inscrire dès maintenant en accédant au service d’inscription en ligne en visitant l’adresse: ville.saintphilippe.quebec/programmation-loisirs ou en se présentant au Complexe Élodie-P.-Babin situé au 2235 route Édouard-VII.

Activités gratuites

-Pour sa deuxième édition, la course de boîtes à savon se tiendra le samedi 23 mai, alors que la rue de la Rivière se transformera en descente de bolides fabriqués artisanalement le temps d’une journée! Il est déjà temps de fabriquer votre boîte à savon et de faire preuve de créativité. Règlements et inscriptions: ville.saintphilippe.quebec/boites-a-savon.

-À l’occasion de la Fête nationale du Québec célébrée le 23 juin au parc Gérard-Laframboise, la Ville est à la recherche des plus grands talents de Saint-Philippe! Vous avez du talent en musique, en chant, en humour? Vous aimeriez avoir la chance de performer sur scène lors des festivités de la Fête nationale?

Contactez-nous au 450 659-7701, poste 230 pour vous inscrire.

-La bibliothèque « Le Vaisseau D’or » proposera différentes activités gratuites au mois d’avril et mai.

Le jeudi 2 avril 19 h, présentation du documentaire « Le massacre des innocents ».

Le samedi 18 avril 13 h, lancement de la jardinothèque et conférence offerte par les Semis urbains.

Le mardi 21 avril 19 h, conférence « Sauver la planète une bouchée à la fois : de la ferme à l’assiette », présentée dans le cadre de la semaine de la littérature du Roussillon.

Du 24 au 26 avril, activités spéciales pendant la 3e édition du salon du livre de Roussillon.

Le samedi 9 mai 9 h 30, atelier scientifique pour les enfants âgés de 4 à 6 ans.

Le samedi 9 mai 10 h 30, atelier scientifique pour les enfants âgés de 7 à 10 ans.

Heures du conte

La bibliothèque «Le Vaisseau D’or» invite les enfants âgés de 0 à 5 ans à l’heure du conte avec les p’tits coeurs contes présentée deux fois par mois, consultez le calendrier en ligne :

ville.saintphilippe.quebec/calendrier-des-activites

Expositions

Du 21 mars au 19 avril, exposition des oeuvres d’une artiste de Saint-Philippe, Monique Boudreau. À découvrir, sur les heures d’ouverture de la bibliothèque.

Du 9 au 17 mai, 4e édition de l’exposition en art visuel de jeunes artistes de la région. Cette exposition regroupe les oeuvres des élèves de Nancy Legros, artiste peintre. Le public est convié au vernissage qui aura lieu le dimanche 10 mai, à 14 h.

Entente intermunicipale avec Delson

La Ville de Saint-Philippe rappelle, grâce à l’entente signée en 2017 pour l’utilisation des biens et services sportifs, culturels et communautaires, que les citoyens de Delson peuvent profiter de toutes les activités de loisirs de Saint-Philippe au même titre que les résidents. L’entente prévoit l’abolition des frais de non-résidents et offre les mêmes avantages et privilèges d’une ville à l’autre.