Inspirée par son émission préférée, une fillette donne ses longs cheveux

Julianna Martin a laissé allonger ses cheveux pendant plus de la moitié de sa vie et comptait les garder ainsi, jusqu’à ce qu’elle voit un épisode symbolique de son émission préférée, Alexa et Katie, diffusée sur la plateforme Netflix.

«J’ai compris que les perruques sont dispendieuses, grâce au personnage principal qui a le cancer», explique la fillette de 9 ans, résidente de Châteauguay.

Sa mère, Lisa Coles, précise que dans l’épisode inspirant, le personnage d’Alexa fait raser ses cheveux par une amie. Elle se rend ensuite dans un magasin pour se procurer une perruque et réalise qu’elle devra débourser des milliers de dollars.

«Quand elle l’a vu, Julianna m’a dit que c’était le bon moment pour couper ses cheveux. Elle était prête», se souvient Mme Coles.

Ne sachant pas qu’une bonne cause pouvait en bénéficier avant ce moment, elle ne croit pas que sa fille aurait coupé sa chevelure, qui allait jusqu’à sa taille. Elle se dit autant fière que surprise.

«J’étais totalement en accord avec sa décision, surtout que ses cheveux longs devenaient difficiles à brosser», fait remarquer Mme Coles à la blague.

Julianna Martin n’a aucun regret d’avoir posé ce geste. Elle partage même qu’elle adore le résultat final. Lorsqu’une coiffeuse de chez La Belle & Le Rebel Coiffure et esthétique à Châteauguay a commencé à couper ses cheveux, elle laisse savoir qu’elle était «vraiment correcte» et n’était pas triste de perdre 17 pouces de cheveux.

La longue tresse qu’elle a conservée sera donnée à la Fondation DonEspoir, qui offre des perruques gratuitement aux enfants ayant perdu leurs cheveux en raison du cancer.