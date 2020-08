Intercepté à 195 km/h en état d’ébriété sur l’autoroute 20

Un jeune homme de 21 ans a été intercepté par la Sûreté du Québec alors qu’il roulait à 195 km/h sur l’autoroute 20 Ouest, à Boucherville, le 26 août peu après minuit. Le conducteur a également été arrêté pour capacité de conduire affaiblie par l’alcool: son taux d’alcoolémie était supérieur au double de la limite permise.

Le résident de Sainte-Julie a reçu un constat de 1759$ et 18 points d’inaptitude. Le conducteur de 21 ans possédait un permis soumis à l’alcoolémie zéro; il a donc écopé d’un second constat d’infraction de 489$ et de 4 points d’inaptitude.

Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 90 jours et son véhicule saisi pour 30 jours.