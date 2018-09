Intersection des avenues des Papillons et Belle-Dame : Les feux de circulation suffisent à la tâche, affirme le MTQ

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

La rainette faux-grillon est-elle responsable de l’abandon du projet d’un carrefour giratoire à l’intersection des avenues des Papillons et Belle-Dame à La Prairie? Il semble que ce soit le cas, d’après la réponse du ministère des Transports (MTQ).

Initialement, indique le ministère, une étude de circulation avait identifié le besoin de réaliser un réaménagement routier, vu l’ampleur du développement résidentiel et commercial dans ce secteur. Or, le décret d’urgence adopté par le gouvernement fédéral pour protéger la rainette faux-grillon, en juillet 2016, a changé la donne. Le règlement a fait en sorte de soustraire des terrains destinés au développement domiciliaire projeté et ainsi réduire le nombre de maisons initialement prévu.

«À la suite de ce décret, le ministère (MTQ) a informé la Ville qu’il était pour procéder à une mise à jour des études et des besoins. Les analyses réalisées par le ministère confirment que l’important réaménagement routier n’était plus requis pour les projets de développement prévus à court et à moyen terme», a indiqué Karine Abdel, conseillère en communication.

Ainsi, le feu de circulation actuel de cette intersection est jugé suffisant pour gérer le «flot véhiculaire», a affirmé le MTQ. Le même constat a été fait par Québec concernant l’intersection de la route 104 (chemin de Saint-Jean) et le boulevard des Prés-Verts situé à proximité. Les feux de circulation déjà en place à cet endroit suffisent pour la gestion du trafic.

«Le ministère a fait part de ces résultats à la Ville de La Prairie, en juin, afin qu’elle puisse ajuster en conséquence les aménagements qu’elle souhaite réaliser pour finaliser les accès à son nouveau quartier – piste cyclable, trottoirs et voie de virage –», a fait savoir Mme Abdel.

Le maire de La Prairie, Donat Serres, a déploré l’abandon du carrefour giratoire dans un article publié le 29 août.