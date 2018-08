Intersection des Papillons et Belle-Dame : Le maire de La Prairie déçu du MTQ concernant la sécurité

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

Le maire de La Prairie Donat Serres exhorte le ministère des Transports (MTQ) à agir rapidement concernant la sécurité de l’intersection des avenues des Papillons et Belle-Dame. Son inquiétude fait écho aux résidents du quartier Symbiocité qui se plaignent de la dangerosité de l’endroit lorsqu’ils se dirigent à pied au pôle commercial Destination La Prairie.

«Ça fait plus d’un an et demi qu’on demande des interventions du MTQ. Ils nous ont forcés à installer des feux de circulation en attendant le carrefour giratoire. Je reçois des courriels de mères qui se déplacent avec leurs poussettes et qui se plaignent qu’il n’y a pas de feux prioritaires pour piétons installés à ces lumières», a expliqué M. Serres qui a sollicité une entrevue avec Le Reflet à ce propos.

Le maire a ajouté qu’il a rencontré les représentants du MTQ le 17 août pour leur faire part de ses préoccupations. C’est à ce moment qu’il a appris que le carrefour giratoire qui était initialement envisagé par le MTQ à cette intersection, ne se réalisera pas pour le moment.

«On nous dit que l’achalandage des véhicules n’était pas suffisant pour un carrefour giratoire. Faites un tour à l’heure de pointe, vous allez voir que c’est toujours bloqué», a souligné le maire.

Il a ajouté qu’avec la venue de Réseau électrique métropolitain (REM) et une plus grande circulation des autobus dans ce secteur, il y aura davantage de trafic.

«L’aménagement d’un carrefour giratoire double aurait réglé le problème», dit-il.

Donat Serres souhaite que le MTQ remplace rapidement les feux de circulation temporaires par des permanents et donne du coup son autorisation pour l’aménagement de la piste multifonctionnelle (piétons-cyclistes). Cette piste qui serait aménagée sur l’avenue de la Belle-Dame doit se poursuivre sur l’avenue des Papillons pour rejoindre celle du boulevard des Prés-Verts. Actuellement, marcheurs et cyclistes doivent circuler directement sur la chaussée.

D’autre part, le maire ajoute qu’il est également en attente d’une permission transmise au MTQ, il y a plus d’un an. Il s’agit du raccordement du trottoir du chemin de Saint-Jean à celui du boulevard des Prés-Verts ainsi qu’aux modifications des feux de circulation actuellement en place afin d’y ajouter le symbole pour le passage des piétons.

Phases

L’aménagement de l’intersection des avenues des Papillons et Belle-Dame fait partie d’un ensemble de quatre phases. Celles-ci découlent d’une étude de la circulation exigée par le MTQ et payée par Devimco, promoteur de Destination La Prairie. Elle a été effectuée par la firme CIMA+ en 2015. À noter que seule la phase 1 a été complétée.

Phase 1 Prolongement du boulevard des Prés-Verts et réaménagement partiel de la nouvelle intersection au chemin de Saint-Jean avec de nouveaux feux et voies de virage.

Phase 2 Réaménagement géométrique final de l’intersection Prés-Verts/chemin de Saint-Jean et élargissement de la voie de desserte (avenue des Papillons) de 4 à 6 voies.

Phase 3 Construction d’un carrefour giratoire à l’entrée de Symbiocité (intersection des avenues des Papillons et Belle-Dame)

Phase 4 Rallongement et élargissement de la bretelle de sortie 62 de l’autoroute 30.

Les coûts totaux des travaux s’élevaient à 13,2 M$ et étaient répartis ainsi:

MTQ: 1,6 M$

Ville de La Prairie: 6,3 M$

Résidents du secteur Symbiocité (taxe au bassin) : 456 453$

Devimco: 4,9 M$