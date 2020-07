Travaux de réparation de la chaussée à l’intersection Taschereau et Saint-Jean

Des travaux de réparation de chaussée sont prévus durant la semaine du 27 juillet, dans l’intersection du boul. Taschereau et du chemin Saint-Jean, à La Prairie.

Les opérations se dérouleront uniquement de nuit et se diviseront en deux phases afin de limiter les répercussions sur le réseau routier. Chacune des phases devrait durer d’une à deux nuits.

La circulation se fera à contresens sur le boul. Taschereau (route 134), entre l’avenue Balmoral et la rue Saint-Georges, du lundi au jeudi, de 22h à 5h le lendemain.

Durant la première phase, le chemin Saint-Jean (route 104) sera également fermé entre le boul. Taschereau et l’avenue du Maire.

Les chemins de détour emprunteront notamment les avenues du Maire et Ernest-Rochette, ainsi que les rues Rosaire-Circé, Saint-Georges et Sainte-Catherine. La circulation locale restera possible durant les heures de travail.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés ou prolongés.

Rens.: Québec 511.

(Source: Ministère des Transports)