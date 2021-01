Intervention des pompiers au Centre municipal de Saint-Constant

Le bâtiment municipal situé au 160, boul. Monchamp a été le théâtre d’une intervention des pompiers de la Régie d’incendie de Saint-Constant et Sainte-Catherine le mardi 26 janvier, vers 6h15.

Un bris des gicleurs est à l’origine du sinistre «qui a causé beaucoup de dommages, fait savoir Claude Brosseau, directeur du service incendie. L’eau s’est étendue au rez-de-chaussée et au sous-sol».

Les pompiers et les Travaux publics de la Ville de Saint-Constant ont nettoyé le dégât et tenté de sauver le plus de matériel possible. Ils investiguent sur les circonstances ayant mené à cet incident. Personne ne se trouvait sur place avant leur arrivée, précise M. Brosseau.