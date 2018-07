Intervention des policiers dans une maison de jeunes

Crédit photo : Journal Saint-François - Archives

Bagarre, intimidation et violence verbale ont amené le conseil d’administration d’une maison des jeunes à fermer l’établissement pour cinq jours.

La Sûreté du Québec confirme avoir procédé à quelques arrestations et rencontrés quelques adolescents sur place le 30 juin en après-midi. Ingrid Asselin a laissé entendre que des menaces et de l’intimidation auraient été proférées entre jeunes à la MDJ-Valleyfield.

Sur la page Facebook Ani-Mateurs Mdj-Valleyfield, un message était publié le lendemain matin pour annoncer les conséquences des gestes posés les vendredi et samedi. Sur l’horaire, on voyait que les activités Final Dance et Ultimate Pool étaient planifiées le 29 juin.

«Certains d’entre vous devez prendre conscience de vos agissements et de l’influence négative que vous exercez sur d’autres jeunes, est-il écrit. Bonne journée et réfléchissez à VOS CHOIX! »

Les portes de la Maison des jeunes seront rouvertes le 5 juillet à 14 h.

Le Saint-François a tenté, sans succès, d’avoir les commentaires de la Maison des jeunes.