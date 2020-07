Investissement de 2 M $ en soutien aux organismes en Montérégie

Les organismes à but non lucratif (OBNL), coopératives et entreprises d’économie sociale sont invités à soumettre une demande d’aide financière dans le cadre du premier volet de soutien au rayonnement des régions du Fonds région et ruralité de la Montérégie. Un montant de 2 M$ leur est réservé pour l’année financière 2020-2021.

Les projets provenant du réseau de l’éducation seront également acceptés. Ceux-ci peuvent être soumis sur le site Web des Affaires municipales et Habitation du Québec, sous l’onglet développement territorial, au plus tard le 11 septembre. Les entreprises du secteur financier et les organismes de développement économique ne font toutefois pas partie de ce volet de relance.

«Les organismes de la région ont joué un rôle majeur auprès de notre population au cours des derniers mois. Cette aide financière reconnaît leur apport important et permet de soutenir le développement socioéconomique de nos communautés», souligne le maire de Delson et préfet de la MRC de Roussillon, Christian Ouellette.

Critères d’admissibilité

-Faire de la Montérégie le chef de file du Québec en agriculture;

-Développer une identité rassembleuse par la culture;

-Créer la richesse par l’économie et l’innovation;

-Miser sur une main-d’œuvre compétente et sur la relève entrepreneuriale;

-Offrir à toutes les personnes les conditions d’obtention d’une meilleure qualité de vie;

-Protéger et mettre en valeur les ressources naturelles;

-Promouvoir et développer le tourisme;

-Contribuer à l’amélioration du transport comme axe névralgique et structurant de l’ensemble des secteurs d’activité en Montérégie.