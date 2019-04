Investiture de Jean-Claude Poissant le 26 avril

Crédit photo : Le Soleil - Simon Deschamps

Le député Jean-Claude Poissant sera confirmé candidat libéral de la circonscription de La Prairie en vue des prochaines élections fédérales à l’occasion de son investiture, le 26 avril. Il est seul en lice.

L’Association libérale fédérale de La Prairie tiendra l’événement au M resto bar à Sainte-Catherine, à compter de 19h. À cette occasion, M. Poissant recevra deux députés sortants, soit Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et David Lametti, député de LaSalle-Émard-Verdun et ministre de la Justice. Tous trois prendront la parole devant les militants.

Élu le 19 octobre 2015, M. Poissant occupe la fonction de secrétaire parlementaire du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Il se présente au sein de l’équipe de Justin Trudeau pour un second mandat.

Les élections fédérales seront tenues le 21 octobre. Elles sont désormais à date fixe. Le premier ministre pourrait cependant les devancer. Les électeurs auront à élire la 43e législature canadienne.

Villes de la circonscription

La circonscription fédérale de La Prairie regroupe les municipalités de Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine, Saint-Constant, Saint-Mathieu, Saint-Philippe et la réserve amérindienne de Kahnawake.