Invitation à essayer l’aviron

L’Association du Club d’aviron de Boucherville s’associe à l’organisme ParticipACTION à l’occasion de ses journées portes ouvertes. L’événement aura lieu sur le site du club les 15 et 16 juin, de 9 h à 12 h.

Les journées portes ouvertes permettent aux citoyens de plus de 8 ans d’essayer l’aviron, un sport nautique accessible à tous.

Les visiteurs pourront visiter le club et sa flotte de bateaux, apprendre à ramer sur l’ergomètre et mettre en pratique la technique dans un bateau d’initiation.

L’organisme ParticipACTION et son défi Ensemble, tout va mieux, qui aura lieu du 31 mai au 16 juin, a comme but d’inciter la population à être plus active, de briser l’isolement tout en créant des liens avec d’autres passionnés de l’aviron.