Invitation pour le nettoyage des berges de la rivière Saint-Jacques

Crédit photo : Gracieuseté

La Municipalité de Saint-Philippe invite la population au nettoyage annuelle des berges de la rivière Saint-Jacques. L’activité se déroulera le samedi 8 septembre, de 8 h à 12 h. Le lieu de rassemblement sera au Complexe Élodie-P.-Babin.

Créé en 2012, cet événement a permis de retirer plus de 15 000 kg de résidus et une centaine de pneus de la rivière. Les participants doivent être chaussés de bottes et avoir des gants. Les sacs à ordures seront fournis.

«La préservation et la mise en valeur de notre cours d’eau est l’affaire de tous», mentionne la mairesse de Saint-Philippe, Johanne Beaulac.

Les personnes intéressées doivent communiquer avec le Service du génie et des travaux publics au 450 659-0204 poste 322.