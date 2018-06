Ivre, il fauche deux joggeuses avec sa voiture

Crédit photo : Le Saint-François - Archives

Le tribunal a ordonné, le mardi 19 juin, la confection d’un rapport présentenciel à la suite du plaidoyer de culpabilité sur deux chefs d’accusation de Jordan Xavier Taylor, coupable de conduite avec les facultés affaiblies ayant causé des lésions.

Le drame pour lequel l’homme de 25 ans s’est reconnu coupable s’est déroulé à Hudson le 12 juin 2015. À ce moment, Jordan Xavier Taylor était au volant de sa voiture, une Golf GTI. Il a dévié de sa voie et il a heurté deux coureuses qui étaient en bordure de route avant de terminer sa course en arrachant une borne-fontaine et un poteau d’Hydro-Québec, provoquant par la même occasion un incendie.

Lors de l’accident, le taux d’alcoolémie de Jordan Xavier Taylor était de .133 mg par 100 ml de sang, soit plus d’une fois et demie la limite permise. Notons que le chauffard revenait d’un tournoi de golf organisé par un établissement licencié d’Hudson. Pour l’occasion, les organisateurs avaient réservé un autobus pour le transport des participants, mais Jordan Xavier Taylor a décidé de prendre sa voiture à la fin de la journée.

Puisque l’accusé ne dispose d’aucun antécédent judiciaire, le juge Bertrand St-Arnaud a accepté la proposition faite par Me Philip Schneider en défense et Me Hélène Langis pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales, de procéder à la confection d’un rapport présentenciel afin d’obtenir un portrait du coupable.

La cause revient devant la Cour en septembre.