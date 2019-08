Jaguar Land Rover développe une technologie 3D super cool

Article par Guillaume Rivard

Les véhicules de Jaguar et de Land Rover figurent parmi les plus sophistiqués et les plus évolués sur le plan technologique de toute l’industrie.

C’est vrai même pour des modèles d’entrée de gamme, comme le Range Rover Evoque 2020 avec son fabuleux système ClearSight (si vous ne savez pas de quoi on parle, vous devez absolument lire notre essai en cliquant sur le lien qui précède).

Mais puisqu’on n’arrête pas le progrès, vous ne serez pas surpris d’apprendre que des trucs encore plus impressionnants s’en viennent.

Par exemple, le constructeur a récemment annoncé qu’il travaillait sur une technologie d’affichage tête haute de nouvelle génération qui pourrait superposer des informations relatives à la sécurité directement sur la route et aussi permettre aux occupants de regarder des films en 3D dans un avenir où les véhicules autonomes et connectés sont bien implantés.

Les ingénieurs de Jaguar Land Rover développent en effet un puissant système de projection en 3D capable d’afficher des alertes d’obstacles, des directives de navigation et d’autres messages. La réalité augmentée est mise à profit pour ajouter une sensation de profondeur aux images, qui donnent l’impression d’apparaître sur la route.

Dans les contextes de faible éclairage et de météo peu clémente qui réduisent la visibilité, ce genre de technologie peut s’avérer d’une grande utilité.

Des études menées en Allemagne démontrent que des affichages stéréoscopiques en 3D à bord d’un véhicule peuvent améliorer le jugement du conducteur et ses temps de réaction.

Dans le futur, la technologie de Jaguar Land Rover pourrait également servir à regarder des films en 3D. Des capteurs qui surveillent les mouvements de la tête et des yeux permettraient au système d’ajuster constamment l’affichage tridimensionnel, donc pas besoin d’utiliser des écrans individuels ou des lunettes 3D comme celles que l’on porte au cinéma.

Par surcroît, quand les véhicules deviendront pleinement autonomes, les passagers pourront profiter d’une expérience personnalisée en choisissant les informations ou le divertissement qu’ils désirent voir – détails sur le trajet, points d’intérêt à proximité, nouvelles, films, etc. – peu importe l’endroit où ils prennent place.

Jaguar Land Rover s’est associé au Centre de photonique et d’électronique avancées de l’Université de Cambridge, en Angleterre, pour concevoir une expérience immersive et plus naturelle pour les automobilistes. Le tout s’inscrit dans sa vision de « l’Habitacle intelligent », qui consiste à optimiser et à personnaliser le niveau de sécurité, de commodité et de divertissement à bord de ses véhicules.