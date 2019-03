Jaguar XE 2020 : design rafraîchi, nouvelles technologies

Article par Michel Deslauriers

La berline sport compacte de Jaguar, lancé pour le millésime 2017, obtient quelques changements esthétiques et des améliorations dans son habitacle pour 2020.

La voiture reçoit de nouveaux parechocs avant et arrière, avec des ouvertures surdimensionnées qui confèrent une posture plus large à la XE – selon Jaguar. Des phares à DEL amincis et une calandre redessinée font également partie des changements au design extérieur.

L’habitacle de la XE a été retravaillé avec plus de matériaux doux au toucher ainsi que de nouveaux placages et des garnitures de panneaux de porte. Jaguar avance des améliorations au chapitre du confort, de la qualité et de la connectivité, avec plus d’espace de rangement. Le nouveau volant est emprunté du I-PACE alors que le levier de vitesse est tiré directement de la F-TYPE.

La Jaguar XE 2020 est maintenant disponible avec le système multimédia Touch Duo Pro du constructeur, avec un écran de 12,3 pouces et une interface tactile pour les commandes de climatisation. La berline peut aussi être équipée d’un nouveau rétroviseur intérieur utilisant une caméra montée à l’arrière, ou ce que Jaguar appelle ClearSight. On ajoute aussi une recharge de téléphones sans fil, un affichage tête haute en couleur ainsi que l’intégration de série d’Apple CarPlay et d’Android Auto.

Pour le moment, la XE est disponible au Canada en déclinaison SE avec un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres avec 247 chevaux, alors que la version R-Dynamic SE propose la même motorisation, mais dont la puissance est rehaussée à 296 chevaux, permettant des accélérations de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Les deux variantes proposent un rouage intégral de série. La Jaguar XE 2020 est maintenant en vente à partir de 49 900 $ avant les frais de transport et de préparation.