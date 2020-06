Jay Du Temple court aux côtés de Mateo Corrales pour la Fondation du CHU Sainte-Justine

Mateo Corrales s’est surpassé une fois de plus. Remis d’une décharge électrique qui l’a brûlé sur plus de 50 % de son corps à l’été 2018, le Candiacois de 17 ans a couru 5 km, le 20 juin, pour amasser des fonds au profit de la Fondation du CHU Sainte-Justine où il a été soigné. L’animateur et humoriste Jay Du Temple a couru les 2 derniers km à ses côtés.

C’est une des nombreuses surprises qui a attendaient le finissant du Collège Durocher à Saint-Lambert, qui s’est exécuté entre les deux pavillons de l’école sous le coup de 10h.

Grâce au soutien de la population, Mateo Corrales a récolté 27 725$ pour la fondation de cet hôpital montréalais qui l’a grandement soutenu pendant sa maladie et sa réhabilitation. Devant l’engouement de son histoire qui fait les manchettes partout, dont celle du Reflet, son objectif a été revu à la hausse à plusieurs reprises.

L’adolescent a réussi l’exploit de réapprendre à marcher il y a quelques mois et de retourner en classe avec ses amis en septembre dernier pour finir son secondaire V.

Honoré à deux reprises

Plus tôt cette semaine, son collège et ses pairs ont souligné ses efforts et sa force de caractère en le nommant la personnalité masculine de l’année. De plus, le résident de Candiac a été élu parmi les 10 finissants du Québec dans le cadre du Bal Mammouth diffusée à Télé-Québec hier soir. Le prix était assorti d’une bourse de 1000$ commanditée par Desjardins.