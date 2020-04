« Je ne suis pas fier de voir ce qui se passe dans nos CHSLD » – François Legault

Le premier ministre François Legault a repoussé son congé à plus tard en raison de la situation de la Résidence Herron à Dorval. Lors de son point de presse quotidien, il a rappelé l’urgence d’améliorer les soins aux aînés.

« C’est épouvantable ce qui est arrivé, a martelé le premier ministre. On va s’assurer qu’on s’occupe bien de nos aînés dans les CHSLD et toutes les résidences pour personnes âgées. »

Au CHSLD Herron, on a dénombré 31 décès depuis le 13 mars. Il manquait des informations pour confirmer que ces personnes étaient toutes décédées de la COVID-19. Cependant, cette résidence aurait caché certains faits au cours du dernier mois. Une enquête policière a été instaurée. On a aussi révélé que la propriétaire de la résidence de Dorval possédait d’autres établissements; ils seront tous visités par les autorités de la santé publique.

Mais au-delà de la situation à cette résidence, le premier ministre a assuré les Québécois que son gouvernement se pencherait plus intensément sur le sort des personnes âgées. « Ce n’est pas acceptable la façon dont on traite nos aînés au Québec, a avoué François Legault. Je ne suis pas fier de voir ce qui se passe dans nos CHSLD. Il faut, tous ensemble, tirer des leçons sur la façon insuffisante qu’on s’est occupé de nos aînés. »

Le gouvernement va commencer à gérer la crise actuelle avant de revoir toutes les façons de faire quant aux soins aux aînés. Il a rappelé le concept de Maison des aînés suggéré lors de la campagne électorale en 2018.

Dans l’intérêt des enfants

Le premier ministre est revenu sur sa déclaration du 10 avril où il avançait un possible retour à l’école avant le 4 mai. « Je ne donnerai pas le OK de rouvrir les écoles sans l’accord de la santé publique, a-t-il insisté. Et sans savoir que les enfants y seraient en sécurité. »

Différents scénarios sont étudiés pour un retour en classe, mais le seul critère demeure la santé des Québécois.

Manque de médicaments

L’approvisionnement pour une vingtaine de médicaments commence à être difficile. L’inventaire serait d’une semaine pour ces médicaments dont la nature n’a pas été dévoilée. On évalue l’option de donner des substituts tout en cherchant des solutions pour s’approvisionner.

Bilan du jour

289 décès (+48)

12 292 cas (+615)

778 hospitalisations (+45_

211 personnes aux soins intensifs (+25)