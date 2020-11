Impressionnant! Einstein le perroquet a complètement maîtrisé le son de l’eau qui coule!

Non seulement il peut le reproduire à la perfection, mais il est aussi bien au courant du bruit qu’il fait.

On peut l’entendre dire « water », donc « eau » en anglais et même « you’re all wet » qui se traduit par « tu es tout mouillé ». Ça, c’est de l’intelligence animale!