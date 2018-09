Je souhaite me procurer une voiture électrique d’occasion à petit prix. Quel serait votre choix?

Article par Antoine Joubert

Je souhaite me procurer un véhicule d’occasion 100% électrique. Je ne roule que sur de courtes distances, alors l’autonomie n’est pas un problème, mais je désire un véhicule de qualité et qui se recharge facilement. Quel véhicule me conseilleriez-vous?

Bonjour Ephrem,

Tout d’abord, je dois vous mentionner que le temps de recharge est sensiblement le même d’un véhicule à l’autre. Cela dépend surtout de l’autonomie et du type de borne que vous utilisez. Je vous invite d’ailleurs, si ce n’est déjà fait, à vous procurer une borne de recharge pour domicile, sur laquelle vous avez droit à des rabais gouvernementaux.

En ce qui concerne la voiture, je ne connais pas votre budget, mais la recherche d’un véhicule d’occasion pour de courts déplacements me laisse croire que vous visez le plus bas prix possible. En ce sens, je vous dirige d’abord du côté de l’Ontario (ou d’une autre province). Pourquoi? Parce qu’en faisant l’achat d’un véhicule électrique hors province, vous bénéficiez d’un rabais gouvernemental pouvant atteindre 4 000 $. Une voiture vendue au Québec ayant déjà profité d’un rabais n’y a toutefois pas droit.

Ensuite, pour une tranquillité d’esprit et une voiture fiable et efficace, je vous dirigerais vers l’électrique la plus répandue, soit la Nissan LEAF. Simple, efficace, confortable et assurément plus intéressante sur une base quotidienne qu’une Mitsubishi i-MiEV, une smart fortwo electric drive ou une Ford Focus électrique. Vous pouvez opter pour un modèle 2012 qui ne vous coûtera que peu de sous, avec laquelle vous aurez une autonomie d’environ 130-140 kilomètres (80-90 en hiver). Pour moi, c’est la meilleure option à « prix plancher ».