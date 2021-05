«Je vois une lumière au bout du tunnel» – Dre Julie Loslier

La situation en Montérégie s’améliore. Assez pour que la directrice de la santé publique régionale, Dre Julie Loslier, voit de bonne augure les semaines à venir.

La diminution graduelle du nombre de cas depuis deux semaines et des éclosions de petite envergure et contrôlées insufflent cette confiance.

«L’objectif n’est pas qu’on demeure en rouge jusqu’à ce que tout le monde soit soit vacciné, assure Dre Loslier. Ça prend une tendance qui est stable. Plus on va maintenir cette tendance, qui est favorable en ce moment, et plus les gens vont se faire vacciner, plus on va pouvoir penser à certains changements. C’est mon objectif tout autant que vous. »

Elle a réitéré le message d’être à l’écoute des symptômes et, dans le cas échéant, se faire dépister rapidement et s’isoler au besoin.

À compter de demain, vendredi, les gens de 35 ans et plus pourront prendre leur rendez-vous pour recevoir le vaccin.

«Se faire vacciner, ce n’est pas juste un geste individuel, soutient Dre Loslier. On ne le fait pas juste pour soi pour prévenir des complications. On le fait comme geste collectif parce qu’en ayant une meilleure couverture vaccinale de l’ensemble des gens qu’on va pouvoir penser à avoir de plus en plus d’assouplissements. Je vois une lumière au bout du tunnel. »