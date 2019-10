Jean-Claude Poissant ne renonce pas à la politique… et se mariera !

Défait par plus de 3 000 voix dans La Prairie, le candidat libéral Jean-Claude Poissant n’est pas prêt à «tirer un trait sur la politique». En attendant une prochaine occasion de se représenter aux élections, le député sortant s’occupera plutôt d’organiser… son mariage!

Le secrétaire parlementaire de la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a vécu une soirée en montagnes russes. En compagnie de proches, amis et bénévoles à son local à La Prairie, M. Poissant a d’abord vu son avance grimper à près de 400 voix devant son rival bloquiste Alain Therrien.

«Je suis très nerveux, mais je suis heureux de vivre cette soirée avec mon équipe, avec mes bénévoles qui ont travaillé fort avec moi. Je ne pense pas à mon emploi. Je pense à celui des employés qui ont travaillé avec cœur dans la région pour aider les citoyens», a-t-il confié au Reflet pendant que les premiers résultats défilaient à la télé.

Les festivités ont cependant été de courte durée pendant que son avance fondait à vue d’œil. C’est un peu après 23h que le candidat libéral s’est avoué vaincu.

«C’est fini, c’est fini!», a-t-il déclaré à ses nombreux partisans réunis pour l’occasion.

M. Poissant a ensuite pris brièvement la parole au micro.

«Le comté de La Prairie est le plus beau de tous. C’est celui des familles. On va continuer de se battre pour elles, peu importe où nous sommes. On sait que le comté a besoin de gens pour se travailler pour les familles et les entreprises et c’est ce qu’on va faire», a-t-il déclaré.

«Je suis un agriculteur et je travaille au quotidien pour les gens, a-t-il ajouté. Je l’ai fait pendant les dernières années pour les familles du comté. Je vais retourner sur la terre, mais je ne mets pas la politique de côté parce que je veux continuer d’être présent pour les familles.»

La soirée s’est terminée sur une note plus joyeuse, alors que M. Poissant a gardé ses derniers remerciements pour sa conjointe, allant jusqu’à lui faire la grande demande. Les visages défaits ont rapidement fait place aux sourires.

«Je sais que tu veux te marier depuis longtemps…», a-t-il commencé ému, serrant longuement sa femme dans ses bras.

En 2015, le candidat libéral avait remporté l’élection dans La Prairie avec une plus de 5 000 voix sur son plus proche rival, l’ex-bloquiste Christian Picard.

«J’ai passé ma vie à me battre pour tout le monde et je veux continuer à le faire.»

Résultats préliminaires (après 60 477 votes)

Alain Therrien (Bloc québécois):41,7%

Jean-Claude Poissant (Parti libéral): 36,7%

Isabelle Lapointe (Parti conservateur): 8,9%

Victoria Hernandez (NPD): 7,9%

Barbara Joannette (Parti vert): 4,1%

Gregory Yablunosky (Parti populaire): 0,6%

Normand Chouinard (Parti marxiste-léniniste): 0,2%

(Source : Élections Canada)