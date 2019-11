Jeep confirme la venue d’un Gladiator EcoDiesel dès l’an prochain

Article par Germain Goyer

Alors que les rumeurs qui couraient à cet effet étaient nombreuses, Jeep a confirmé que le Gladiator sera livrable avec la motorisation EcoDiesel dès l’année prochaine.

C’est ce qu’a annoncé Jim Morrison, gestionnaire en chef de la marque Jeep en Amérique du Nord, lors de la période de questions suivant la conférence de presse dans le cadre du lancement du Wrangler EcoDiesel.

Sous le capot du Wrangler à quatre portes, le V6 EcoDiesel de 3,0 L développe une puissance de 260 chevaux et un couple de 442 livres-pied. Cette motorisation ne peut être jumelée qu’à la transmission automatique à huit rapports. On ignore pour le moment si la boîte manuelle à six rapports pourra être jumelée au moteur turbodiesel dans le cas du Gladiator.

Rappelons que le Gladiator est une camionnette intermédiaire tout droit dérivée du populaire Wrangler. Les consommateurs ont le choix entre les versions Sport S, Overland et Rubicon. Le prix de base s’élève à 47 245 $. Jusqu’à l’arrivée prochaine du moteur EcoDiesel, seul le V6 Pentastar de 3,6 L peut animer le Gladiator.

Il est encore trop tôt pour connaître le prix, les cotes de consommation de même que la date précise du début de la commercialisation de cette version du Jeep Gladiator au Québec.