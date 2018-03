Jeep dévoile ses concepts pour la 52e édition annuelle du Moab Easter Jeep Safari

Article par Michel Deslauriers

Pour le Easter Jeep Safari de cette année, Fiat Chrysler Automobiles a une fois de plus concocté un ensemble de véhicules conceptuels drôlement cool, et le constructeur ne semble jamais manquer de créativité.

Jeep et Mopar se sont unis pour créer sept véhicules qui seront à l’affiche lors de la 52e édition annuelle du safari, là où des milliers de gens convergent pour une semaine d’aventures extrêmes en hors route. Voici les concepts en question.

Le Jeep 4SPEED est un concept misant sur la simplicité, basé sur le Jeep Wrangler deux portes 2018. Il dispose d’un capot, de passages de roues et d’une caisse arrière en fibre de carbone ainsi que des panneaux en aluminium perforé afin de réduire le poids du véhicule. Sa garde au sol a été augmentée de deux pouces par rapport à un Wrangler de série, et le concept est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres jumelé à une boîte automatique à huit rapports. Ce Jeep a été « built 4SPEED » ou, en français, construit pour la vitesse.

Le Jeep Sandstorm est un camion deux portes basé sur le Wrangler, disposant d’une suspension à service dur de qui on dit est capable de bien se comporter lors de la conduite au quotidien, mais qui démontre toutes ses capacités dans les dunes. Le véhicule obtient un capot ventilé en fibre de carbone, des passages de roues modifiées pour permettre un plus grand débattement des roues ainsi que des portes arrière coupées, alors que la cabine du véhicule inclut une cage pour la roue de secours, une sellerie en cuir et une instrumentation inspirée par la course. Sous le capot du Sandstorm se trouve un V8 de 6,4 litres, gracieuseté de Mopar, et une boîte manuelle à six rapports.

Le Jeep B-Ute est basé sur le Jeep Renegade, mais habillé d’une foule de pièces de performance. Outre les parties avant et arrière uniques, le B-Ute dispose d’un capot avec des bouches d’extraction de chaleur, des élargisseurs d’ailes, d’un porte-bagages sur le toit ainsi que d’un soulèvement de la suspension d’un pouce. Il est équipé d’un quatre cylindres de 2,4 litres et d’une boîte automatique à neuf rapports.

Le Jeep Wagoneer Roadtrip rend hommage à la glorieuse époque des voyages en famille sur la route. Il a été construit en utilisant la carrosserie d’un Jeep Wagoneer 1965, boulonnée sur un châssis au goût du jour. Le véhicule repose sur un empattement allongé de cinq pouces par rapport à celui du Wagoneer original, alors que sa voie avant et arrière est plus large aussi. La carrosserie a été allongée et des élargisseurs d’ailes ont été ajoutés afin d’accommoder la longueur et la largeur additionnelle du concept. Le châssis renforcé assure de capacités hors route dignes d’un véhicule moderne, aidé davantage par des essieux verrouillables avant et arrière Dana 44 ainsi qu’une suspension à quatre bras avec ressorts hélicoïdaux. L’habitacle du Wagoneer Roadtrip dispose de sièges baquets et de panneaux de porte originaux, mais garnis de cuir. Le Wagoneer 65 était équipé d’un six-cylindres en ligne de 3,8 litres, baptisé Tornado, mais ce concept mise plutôt sur un V8 de 5,7 litres et d’une boîte automatique à quatre rapports.

Le Nacho Jeep est un autre concept créé pour faire étalage des divers accessoires disponibles dans le catalogue de Jeep Performance Parts. Comme base, on a utilisé un Jeep Wrangler Rubicon 2018, peint d’un jaune Nacho très voyant. Le capot a été conçu pour accommoder une admission d’air froid pour le quatre cylindres turbo de 2,0 litres. Le Nacho Jeep arbore aussi un système d’éclairage élaboré avec des projecteurs à DEL à la base des piliers A, des projecteurs à DEL montés sur le pare-chocs ainsi qu’une lumière de reconnaissance à l’arrière à quatre couleurs. Le véhicule a également reçu une garde au sol augmentée de deux pouces, des pneus de 37 pouces, des protège-pierres surdimensionnées, des portes tubulaires et une sellerie de cuir Katzkin noir.

Le Jeep Jeepster utilise lui aussi une sélection d’accessoires du catalogue Jeep Performance Parts, et est inspiré des couleurs et du style du Jeepster 1966. En utilisant un Wrangler Rubicon comme base, ce concept dispose d’une apparence bicolore rouge et blanche, d’une ligne de toit coupée de deux pouces et d’un pare-brise incliné. Sans surprise, il obtient lui aussi une garde au sol relevée de deux pouces, un ensemble complet d’éclairage à DEL et des sièges en cuir Katzkin.

Le Jeep J-Wagon semble un peu plus subtil que certains autres concepts dans ce lot, et il est basé sur un Wranger Unlimited Sahara à quatre portes. Il arbore une peinture grise, des vitres teintées, des garnitures dorées Brass Monkey, un capot JPP conçu pour accommoder un snorkel ainsi que des sièges en cuir Katzkin beige.