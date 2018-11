Jeep Gladiator 2020 : le voici!

Article par William Clavey

Ce n’était qu’une question de temps avant que Jeep dévoile enfin sa camionnette. On s’attendait à ce qu’elle soit présentée au Salon de Los Angeles, et on avait eu un filon comme quoi elle s’appellerait Gladiator. La voici beaucoup plus tôt que prévu : le Jeep Gladiator 2020!

Encore des rumeurs?

La chose qui nous chicote le plus dans tout ça, c’est que FCA n’a toujours rien sorti d’officiel, mais des images qui semblent… officielles, ont été publiées sur le site JeepGladiatorForum montrant la nouvelle camionnette dénudée de son camouflage.

Un montage Photoshop, peut-être? Le site en question déclare que les images seraient tirées directement du site médiatique de FCA, puis rapidement retirées, comme le fameux nom qu’on aurait vu apparaître il y a quelques jours.

Une farce provenant des gens de Jeep? Ça ne serait pas surprenant, mais surtout, il serait tout à fait normal d’assumer que le site JeepGladiatorForum soit en partie administré par FCA pour accroître l’engouement sur le web.

Même une « fiche technique » fut rapidement dévoilée par FCA, pour ensuite disparaître mystérieusement. Celle-ci afficherait deux moteurs V6, soit un de 3,6 litres à essence et un turbodiesel de 3,0 litres, chacun associé à une boîte manuelle à six rapports ou une automatique à huit rapports.

L’information parlerait même d’une capacité de remorquage de 7 650 lb (3 469 kg) et d’une charge utile de 1 600 lb (725 kg). En tout cas, pour de l’information qui a « coulé », tout cela semble étrangement concurrentiel pour le créneau des camionnettes compactes / intermédiaires. À nos yeux, on a affaire à quelque chose d’assez officiel!

Nous continuons de suivre cette histoire de proche.