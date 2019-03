Jeep présente un Wrangler Rubicon 1941 conçu par Mopar à Genève

Article par Olivier Beaulieu

C’est dans le cadre du Salon de l’auto de Genève 2019 que la division des pièces chez FCA, Mopar, nous a présenté son édition spéciale 1941 du Jeep Wrangler Rubicon. Et elle est plutôt bien réussie!

Le Wrangler Rubicon 1941 en question est habillé d’un jaune vif et est accompagné d’un ensemble d’accessoires noirs. Pour arriver au résultat final, l’équipe de design chez Mopar a pigé dans son catalogue bien rempli de 200 pièces et accessoires spécialement conçus pour le Wrangler de Jeep. On remarque entre autres l’ajout d’une cheminée, d’un seuil de porte noir, d’un filet arrière et d’un système de suspension surélevé qui confère à cette édition spéciale une signature visuelle unique en son genre et très séduisante, disons-le!

Le Jeep Wrangler Rubicon 1941 – qui tire son nom de son année de naissance – ne sera malheureusement offert qu’en Europe pour le moment. Dès l’été prochain, les consommateurs du Vieux Continent pourront sélectionner cette édition spéciale qui ne sera proposée que pour les déclinaisons 2,2 litres turbodiesel, Sport et Sahara.

Cela étant, nous pouvons demeurer optimistes. Le marché de l’Amérique du Nord étant très favorable pour la marque Jeep, peut-être verrons-nous cette édition spéciale être exportée de notre côté du trou d’eau. Du moins, on l’espère!