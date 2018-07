Ils jettent un œil à vos habitudes de recyclage

Crédit photo : Gracieuseté

Les enviroconseillers au service de la MRC de Roussillon sont de retour cet été.

D’ici le 17 août, ils circulent dans les 11 municipalités du territoire afin de sensibiliser les citoyens à adopter de bonnes pratiques en matière d’ordures, de recyclage et d’herbicyclage. Cette tournée vise à prioriser la hiérarchie des 3RV-E, soit réduire, réemployer, recycler et valoriser les matières, pour éliminer en dernier recours. Selon leurs observations, il est possible qu’ils laissent des accroche-portes aux citoyens.

Plus tôt cet été, ils sont allés à la rencontre des commerçants pour les informer à propos de la campagne «Je fais ma part», en vue de bannir les sacs de plastique à usage unique en janvier.