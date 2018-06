Une jeune athlète de Candiac nage dans le succès

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

Pour certains athlètes, le talent est tout simplement inné. C’est le cas pour Chloé Mcara, 14 ans, qui a commencé la natation compétitive il y a trois ans. Accumulant les victoires, elle vise une participation aux Jeux olympiques de 2020.

La passion pour la nage a guidé l’adolescente vers le collège Heritage Regional High School à Saint-Hubert, pour étudier dans un programme de sport excellence en natation.

En 2017, à sa première année dans le programme, Chloé a récolté deux médailles d’or aux championnats provinciaux AA à Saint-Augustin et a participé aux finales d’une compétition de niveau olympique.

«L’année passée était bonne. Mais, cette saison est vraiment surprenante. Les objectifs fixés pour le mois de mars ont été atteints au mois de novembre. Je vise donc plus haut maintenant», confie la jeune athlète de Candiac.

À la fin mars 2018, elle a été médaillée d’argent au 50, 100 et 200 mètres libre lors du championnat AAA à Gatineau. Elle a battu les records du Club de natation hippocampe de Saint-Hubert, avec qui elle est affiliée, pour ces 3 nages chez les filles de 13-14 ans en bassin de 50 mètres.

«Si c’est là que mon corps veut aller, la natation est vraiment ma passion. Je vais la suivre pour en faire carrière.» -Chloé Mcara

L’amitié et la compétition

Les nouvelles amitiés qu’elle a développées grâce à la natation permettent à l’adolescente de se surpasser.

«Avec mes amis de natation, je peux parler des côtés plus complexes du sport. On a un bel esprit de compétition. On discute de ce qu’on pourrait améliorer après les entraînements, on s’encourage et on se met au défi», dit Chloé.

Cela permet aussi aux athlètes de se soutenir, puisque les sacrifices à faire sont nombreux.

«Ça devient parfois difficile d’avoir des compétitions la fin de semaine et de m’entraîner le samedi matin. Ensemble, on se motive», explique l’adolescente.

Chloé s’entraîne 6 fois par semaine, en plus des examens de fin d’année pour lesquels elle doit étudier afin de terminer son secondaire 2. Elle souhaite poursuivre une carrière en natation, mais si cela ne fonctionnait pas, la Candiacoise se dirigerait vers le métier de policière. La discipline fait partie d’elle.

Du ballet à la natation

L’adolescente a été membre du Ballet ouest de Montréal pendant quatre ans et a fait partie du spectacle Casse-Noisette. Elle continue la danse, mais surtout pour le plaisir.

Le ballet lui a permis d’être disciplinée et de développer sa flexibilité, ce qui lui «donne un gros avantage».

La jeune nageuse participera sous peu aux qualifications pour les Jeux du Québec, une première expérience qui, elle l’espère, sera bénéfique dans son parcours. Par la suite, elle continuera sur sa lancée pour viser les Jeux olympiques.

Les accomplissements de la nageuse au championnat AAA à Gatineau

3 médailles d’argent au 50, 100 et 200 mètres

Records battus pour les 3 nages chez les filles 13-14 ans en bassin 50 mètres

Participation à 5 finales

6 records personnels battus

3 standards canadiens dans son groupe d’âge