Un jeune homme de 14 ans porté disparu à Longueuil

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) demande la collaboration des citoyens afin de retrouver un jeune homme de 14 ans porté disparu depuis le 18 septembre, alors qu’il se trouvait à l’école secondaire Gérard-Filion.

Jérôme Laforest-Lefebvre, d’origine autochtone, portait un polo blanc et un sac à dos gris au moment de sa disparition. Il mesure 5p3po et pèse 130 lb, a les yeux bruns et les cheveux bruns ondulés et s’exprime en français. Il a également des cicatrices aux avant-bras et un piercing en demi-lune à l’oreille droite.

Toute personne apercevant le jeune homme est prié de contacter le SPAL 450-463-7011.