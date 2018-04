Jeune homme disparu à Longueuil

Crédit photo : gracieuseté

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil recherche Michael Marchand.

Le jeune homme de 18 ans est disparu depuis le 22 avril. Il n’aurait ni argent ni ami et pourrait se trouver en Ontario où il y a de la famille. Ses proches craignent pour sa sécurité, car il doit prendre sans faute des médicaments tous les jours. Toute personne apercevant ce dernier est priée de contacter le 911 immédiatement.

Le jeune homme mesure 1,80 m (5 pi 11 p) et pèse 180 lb (82 kg). Il a les cheveux bruns et les yeux bleus. Michael Marchand s’exprime en anglais. Au moment de sa disparition, il portait un chandail noir et des souliers Adidas.