Jeux du Québec: 25 médailles pour les athlètes locaux

Crédit photo : Tirée de Facebook

La délégation de la Rive-Sud a terminé première aux Jeux du Québec qui avaient lieu du 1er au 9 mars dans la capitale nationale. Les athlètes locaux se sont particulièrement démarqués en haltérophilie avec 15 médailles tandis que deux plongeuses ont ramené 4 médailles au total dans leur discipline.

Tous les athlètes en haltérophilie ont réalisé des triplés.

Xavier Perras a dominé dans la catégorie masculine des 61 kg en haltérophilie. Il est monté trois fois sur la première marche du podium pour ses performances à l’épaulé-jeté, à l’arraché et au poids total. Le Constantin a soulevé 163 kg. Jade Lévesque, de Saint-Constant, et Coraly Giroux, de Delson, sont également reparties chacune avec trois médailles d’argent dans les catégories des plus de 76 kg et des 64 kg.

«Je n’imaginais pas avoir trois médailles aujourd’hui, a confié Coraly Giroux en entrevue à RDS. J’ai battu des records personnels, surtout à l’épaulé en faisant 66 kg. Mon coach n’était pas sûr, mais moi je savais que je pouvais.»

Raphaël Nadon, résident de La Prairie, a terminé en 1re position à l’épaulé-jeté, en 2e place pour son total de 149 kg soulevés et en 3e position à l’arraché, dans la catégorie des 55 kg. Puis, Mohammed Almeziney, de Candiac, a remporté trois médailles de bronze dans la catégorie des 81 kg.

En plongeon, deux Laprairiennes se sont aussi illustrées. Anne-Frédérique Morin a terminé 2e au 3 mètres et 3e au 1 mètre dans la catégorie des 15-17 ans tandis que Lara Champagne est repartie avec deux médailles de bronze dans les mêmes disciplines parmi les plongeuses 12-14 ans.

Équipes

Les athlètes de la Rive-Sud ont rayonné en équipe à plusieurs compétitions. Sandrine Campagna, de Saint-Constant, est montée sur la 1re marche du podium avec ses coéquipiers en gymnastique dans la catégorie omnium. Ceux-ci ont accumulé le plus de points aux épreuves.

«J’ai eu des hauts et des bas. Je n’ai pas performé comme prévu individuellement, mais ma dernière compé a été la meilleure, alors ça finit vraiment bien», a confié au Reflet l’athlète de 16 ans qui s’entraîne avec le Club de gymnastique Équilibrix à Sainte-Catherine.

Elle s’est dite somme toute satisfaite de sa première expérience aux Jeux du Québec.

L’équipe de ringuette féminine de la catégorie 12-15 ans de la Rive-Sud, regroupant entre autres Laurence Malette-Leonard, de Candiac, Lydia Perron et Maïté Dulude, de Saint-Mathieu, et Eleonore Sezia, de Sainte-Catherine, a terminé grande gagnante.

En tennis de table, c’est aussi l’équipe de la Rive-Sud, dont fait partie le Laprairien David Zhou, qui a remporté l’or.

En judo, dans la catégorie U16, l’équipe de la Rive-Sud est montée sur la deuxième marche du podium. L’un de ses membres, Émeric Burton, de La Prairie, a remporté la médaille de bronze individuellement dans la catégorie des 73 kg.

En nage synchronisée, Florane Lelièvre, de La Prairie, a terminé en deuxième position dans la catégorie individuelle des 17 ans et moins.