Jeux paralympiques: Frédérique Turgeon ne complète pas sa dernière épreuve

Crédit photo : Gracieuseté - Dave Holland/Comité paralympique canadien

L’athlète de Candiac en ski para-alpin a conclu son aventure olympique à PyeongChang, le 18 mars, sur une note un peu terne. La jeune femme de 18 ans qui participait à ses premiers Jeux n’a pu terminer l’ultime épreuve de slalom en raison d’une erreur de trajectoire lors de la 2e manche.

Sa descente en slalom géant debout avait été plus réussie et lui avait permis de se classer au 9e rang, le 14 mars. Elle avait obtenu un temps total de 2 min 36,94 s. C’est la seule et unique fois où la skieuse a franchi l’arrivée d’une course au Centre alpin de Jeongseon.

Membre de l’équipe canadienne depuis le mois de janvier, Frédérique Turgeon a joué de malchance lors de ses trois premières épreuves.

Elle n’a pu compléter la première (descente en position debout) à cause d’une chute et a également été écartée du tableau du super-G parce qu’elle a raté une porte en fin de parcours, le 10 mars.

Avant son départ, Mme Turgeon a dit que son périple en Corée du Sud lui servirait à gagner de l’expérience en vue des Jeux de 2022. «Peu importe ce qui arrive, je suis fière de moi», avait-elle affirmé.

L’équipe canadienne rentre aujourd’hui au bercail avec un total de 28 médailles, sa plus importante récolte de l’histoire à des Jeux paralympiques d’hiver.