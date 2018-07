Jeux du Québec : La Rive-Sud récolte six médailles lors des 2 premiers jours des compétitions

Crédit photo : Le Reflet

En cette 2e journée – le 29 juillet – de la 53e finale des jeux du Québec à Thetford Mines, la délégation de la Rive-Sud a récolté six médailles.

Parmi celles-ci, trois ont été remportées en athlétisme (respectivement l’or, l’argent et le bronze) et deux au golf (argent et bronze). Celles-ci ont été attribuées durant la tenue du premier bloc qui se déroule du 28 au 31 juillet.

Ce sont les représentants de la Capitale nationale qui arrive en haut du palmarès avec 24 médailles. Ils sont suivis par les athlètes des Laurentides qui ont 11 podiums.

Au total, 197 athlètes portent les couleurs de la Rive-Sud pour rivaliser dans 18 disciplines.

Rappelons que durant le premier bloc, l’athlétisme, le baseball, le golf, le tir à l’arc, le triathlon, le volleyball et le vélo de montagne sont à l’honneur. Le basketball, le cyclisme sur route, la natation, le soccer, le tennis, la voile et le volleyball de plage seront présentés durant le 2e bloc qui aura lieu du 1er au 4 août.