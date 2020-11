Joggez le long des pistes enneigées du parc Naturel du Mont-Bélair

C’est reparti en direction de la 2 e partie du parc Naturel du Mont-Bélair avec notre Guide plein air Marcel Bouchard pour une autre activité sportive d’extérieur sous la neige.

C’est un tout nouveau développement du parc où on a récemment investi près d’un million de dollars, donc c’est l’occasion parfaite pour le découvrir et voir tout ce qu’il a à nous offrir.

Un bon jogging sur les pistes enneigées demande de bons souliers de course, mais puisque le chemin est sinueux, même les néophytes et les familles peuvent s’y aventurer et parcourir les sentiers en marchant.

Le silence règne sur l’endroit, si bien que l’on peut presque entendre les flocons se déposer. Le plus beau dans tout ça? C’est tout près de la ville de Québec, à moins de 15km de l’aéroport Jean Lesage!

Attention cependant, puisque le parc n’est pas officiellement ouvert en ce temps de l’année. En revanche, rien ne nous empêche d’aller nous y promener, il faut simplement bien se préparer et faire preuve d’un minimum de prudence.